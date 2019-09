Must read: Welke retailcrisis?

Must read

De grote, bruine olifant in de portefeuille

Beleggers hebben volgens Mary Pieterse-Bloem de klimaatrisico’s bij lange na niet ingeprijsd. Hier geen aandacht aan besteden, totdat iedereen tegelijkertijd door dezelfde uitgang naar buiten wil, lijkt haar een bijzonder onverstandige beleggingsstrategie.

Angst voor teveel macht fondsbeheerders onnodig

Bij ETF's is er sprake van een steeds grotere concentratie van aanbieders, maar bij actieve fondsbeheerders is er nog veel concurrentie.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is dit jaar stuivertje wisselen.

Elke dag wat nieuws

Pound slides below $1.20 after Johnson threatens snap election. Sterling falls to the lowest level since October 2016. UK Au Construction PMIs added to the gloom, coming in at 45.0 vs 46.5 exp. This marks 4th consecutive mth of contraction in the figure. https://t.co/c37U31uGpz pic.twitter.com/IFJw1wAEAy — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 3, 2019

Here's how a day of historic parliamentary drama is likely to pan out https://t.co/NgZWUxVQ33 — POLITICO Europe (@POLITICOEurope) September 3, 2019

Geheime kennis

CEOs and other corporate insiders are buying their shares during a market drop. Do they know something others don't? https://t.co/J9mBI8dg1z pic.twitter.com/2jhyBxHQ6X — Bloomberg Markets (@markets) September 3, 2019

Is groter beter?

Moet je als investeerder in grote of kleine bedrijven investeren?

Australië wil ook bijzondere grondstoffen

Bijzondere en erg schaarse grondstoffen (gebruikt in bijvoorbeeld telefoons en oplaadbare auto's) worden nu vooral in China uit de grond gehaald. Australië en de VS gaan er nu zelf naar op zoek.

Welke retailcrisis?

Lego to open 160 new stores as other toy retailers suffer https://t.co/UBnUBkZqdV — Financial Times (@FT) September 3, 2019

Jarenlange groei in hypotheekmarkt lijkt gebroken

Voor het derde kwartaal achtereen krimpt de hypotheekmarkt. De hypotheekomzet daalde met 9,1% ten opzichte van een jaar geleden, het aantal verkochte hypotheken nam zelfs met 12,5% terug.