Must read: Goud is helemaal terug

De beste alternatieve belegging

Extreem lage rentes en spanningen in de aandelenmarkt dwingen beleggers naar alternatieven te zoeken. Keuze genoeg. Maar wat is de beste alternatieve belegging? Vijf beleggingshuizen trappen deze week af.

Negatieve spaarrente verboten

Banken.nl: "De Duitse regering overweegt een uiterst curieuze beleidsmaatregel, namelijk een verbod op het hanteren van negatieve spaarrente voor particuliere klanten."

Want ook aan negatieve rente kan worden verdiend

Waarom steken beleggers hun geld in obligaties met een negatieve rente? Onze obligatiespecialist ^WalterLeering praat erover mee in in @nrc: https://t.co/QeifgHwHCB. — InsingerGilissen (@InsingerGilissn) September 2, 2019

"Handelsoorlog is op de lange termijn gewoon slecht"

Gisteren is de handelsoorlog een nieuwe fase ingegaan. De VS heeft meer dan 3.000 goederen uit China met 15% invoerheffing belast. China slaat terug met 10% op 1.700 producten uit de VS. Hier het bericht van reuters.

Highlight: “This is a President who is very protectionist… he doesn’t believe in a multilateral trade order… so a lot of damage is being done to the system with longterm consequences,” says former US Ambassador to the EU @tonylgardner. “The short-term… is less important.” pic.twitter.com/TL2J22W2rr — Yahoo Finance (@YahooFinance) August 27, 2019

Minder obligaties, meer aandelen

ING wijzigt beleggingsadvies in laatste maandbericht.

Grote sportevenementen geven Japanse economie duw in de rug

Richard Kaye, portfoliomanager van het fonds Comgest Growth Japan, is optimistisch over Japanse aandelen. Zijn optimisme is gebaseerd op twee grote sportevenementen die dit en volgend jaar in Japan worden gehouden.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is dit jaar stuivertje wisselen.

En dat is pijnlijk voor eurobeleggers in EMD local currency

Emerging market #currencies had their worst August on record! pic.twitter.com/IUiSPmYxGd — jeroen blokland (@jsblokland) September 1, 2019

Oh jee, september is begonnen

In geen maand presteren aandelen zo slecht als in september. De S&P 500 verliest dan bijvoorbeeld gemiddeld 1 procent. Marketwatch weet meer.

Bestaat de ultieme crisisvrije beleggingsportefeuille?

Campbell R. Harvey, Edward Hoyle, Sandy Rattray, Matthew Sargaison, Dan Taylor, and Otto Van Hemert zochten het uit. Technisch verhaal, maar een absolute must read voor professionele beleggers.

Goud is weer helemaal terug

Waar is de veilige haven? Daar is de veilige haven!

Gold gains as U.S., China kick off new round of tariffs https://t.co/ZIF356e1bD pic.twitter.com/JkHTTqrMIW — Reuters Top News (@Reuters) September 2, 2019

Hedgefondsen weten goud ook weer te vinden

Hedge Funds added significantly (USD580mn) to net long gold positions in a revaluation of the precious metal. pic.twitter.com/cjCfVLTsES — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 31, 2019

Maar of dat een positief goudsignaal is?

Iedereen zit weer max long in goud (lichtblauwe lijn). Dat zijn meestal niet de beste momenten om in goud te gaan. NB afgelopen oktober zat men nog short. pic.twitter.com/bn6yefhujq — Corne van Zeijl (@beursanalist) September 2, 2019

De nieuwe beleggingshype

Vorige week al op IEX Profs: de vegaportefeuille.

Plant-based food has become a summer sensation with high profile startups making their way onto the menus at global fast food chains. But can it build mainstream momentum? https://t.co/ijZsSoUPw3 pic.twitter.com/95mkzNAgEu — Forbes (@Forbes) September 1, 2019

Klimaatwinnaars zijn de toekomst

Duo Vermeend & Van der Ploeg: "Bij het huidige klimaatbeleid van landen gaat de aandacht vooral uit naar de kosten en extra uitgaven die dit voor overheden, bedrijven en burgers met zich meebrengt. Maar daarbij wordt ten onrechte voorbijgegaan aan het feit dat tegenover deze kosten op termijn veel hogere opbrengsten staan die met de extra klimaatuitgaven gerealiseerd kunnen worden." Hier is de hele column.

San Lie naar ASN Beleggingsfondsen

San Lie, ex-hoofd research Morningstar, begint als hoofd portfoliomanagement bij ASN Beleggingsfondsen. "Ik ga met een frisse en onbevangen blik kijken wat er verbeterd kan worden."