Must read: Main street komt naar Wall Street

De vega(n)portefeuille

Vlees (eten) is slecht voor het klimaat, voor uw gezondheid en misschien op termijn ook wel voor uw portefeuille. Het is in ieder geval erg ESG om in vega(n)burgers te beleggen.

Neem eens een pauze van hoog risico

Net als een marathonloper moeten beleggers het af en toe wat rustiger aan doen. Niet altijd een hoog risico nemen.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Boris op dreef

Minder jonge huiseigenaren

Bearmarkt gezocht

Om waardeaandelen een nieuwe impuls te geven.

Main street komt naar Wall Street

Amerikanen googlelen op de Dow. En als main street naar Wall Street wil, is het einde bullmarkt.

Nog hoger

Passieve bubbel

#BigShort star Michael Burry has told @business that the next major bubble is coming... and it's in passives. More from the piece below.



??https://t.co/SnIw7D0HQY

??@chris_sloley