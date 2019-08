Must read: Zing mee voor Brexit

Must read

Grapje; onze eigen Brexit-Spotifylijst. En ook, de invloed van de aandelenmarkt op de verkiezingen VS in 2020 en weg met het risicoprofiel.

Weg met het risicoprofiel

We kunnen over risicoprofielen eindeloze discussies voeren. Maar AFM, wordt wat meer praktisch en beoordeel de informatie waarmee (beginnende) beleggers het moeten doen, aldus Marcel Tak.

Zing mee voor Brexit

Leuk grapje van de IEXProfs-redactie: De beste Brexitnummers op Spotify op een rij. Suggesties voor nieuw toe te voegen nummers zeer welkom via Twitter.

Tijd voor nieuwe 100-jarige obligaties

Met de rente op een historisch dieptepunt is onderzoek naar de uitgifte van honderdjarige leningen geen gek idee.

Opkomende markten – verder denken dan stereotypen

De beschikbaarheid van groei en diversiteit in opkomende markten zorgen ervoor dat beleggers kansen kunnen vinden in veel verschillende marktomgevingen, aldus T. Rowe Price.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De recente sell-off is nog niet in de koersen verwerkt.

De invloed van aandelen

Heeft de aandelenmarkt invloed op de presidentsverkiezingen in de VS volgend jaar?

Einde Trumpput?

Why some stock-market investors fear the ‘Trump put’ has expired https://t.co/1zJaIxfbGJ — MarketWatch (@MarketWatch) August 27, 2019

Bearish op aandelen

The World’s Largest Wealth Manager Just Turned Bearish on Stocks. https://t.co/f3ppbru4m5 — The Compound (@TheCompoundNews) August 26, 2019

Nieuwe ETF-ideetjes

Voor ETF-makers die een beetje zijn uitgedacht.

Tijd over?

Carlos Ghosn was niet alleen de baas van Nissan, hij had ook een technologiefonds.