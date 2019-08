Must read: Rente géén voorbode recessie

Must read

Wie durft er nog in financials te beleggen?

Dalende rentes, stijgende compliancekosten en recessievrees nodigen niet uit banken en verzekeraars te kopen. Zijn financials onbelegbaar geworden? Een panel van experts buigt zich over deze kwestie.

Omgekeerde rente is géén voorbode recessie

Volgens de vermogensbeheerder is een omgekeerde rentecurve (lange rente ligt lager dan de korte) ditmaal géén probleem.

Daar denkt niet iedereen zo over

Amerikaanse rentecurve geeft een signaal af dat een recessie aanstaande is. Dit wordt nog eens ondersteund door 'scheurtjes in de de reële economie'.https://t.co/Dh4dehkVb8 pic.twitter.com/QIxVsDK62s — FD Nieuws (@FD_Nieuws) August 17, 2019

Harde Brexit komt ook hard aan

Duo Vermeend & Van der Ploeg waarschuwt: "Alles wijst erop dat de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk afkoerst op een harde Brexit. De Europese regeringsleiders hebben te weinig oog voor de negatieve gevolgen van de Brexit voor de economie van de EU. Ook onderkennen ze onvoldoende dat het VK na de Brexit over mogelijkheden beschikt om het Europese bedrijfsleven met valse concurrentie te treffen."

Zelfs Italiaanse obligatierente is inmiddels (deels) negatief

In Europe, we now have 4 countries, Denmark, Germany, Netherlands and Finland w/ their full maturity spectrum trading with negative yields. Most periphery countries have at least a portion of their maturity spectrum trading with negative yields. (via JPM) pic.twitter.com/rZFO4yGmIM — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 17, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Japanse export blijft dalen

Maar dat is een veel minder groot probleem dan velen denken.

Japanese exports fell for an eighth straight month in July, as slowing growth and trade battles raise fears of a global recession https://t.co/yIFQzMCuyW pic.twitter.com/VuLOXUhlXL — Bloomberg Markets (@markets) August 19, 2019

Nederlandse beleggingsinstellingen beheren recordvermogen

Het vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen bedroeg aan het eind van het tweede kwartaal 924,4 miljard euro, een groei van 1,9% en een recordvermogen, aldus DNB.

Consumptie blijft achter bij economische groei

CBS: De consumptie door huishoudens is tussen 2008 en 2018 achtergebleven bij de economische groei. Huishoudens losten meer af op hun hypotheken, en de consumptieprijzen stegen sterker dan de prijzen van het bruto binnenlands product.

Zolang Amerika maar blijft shoppen, is er niets aan de hand

Blokland’s daily sketch: Short-term consumer-led recession not that likely https://t.co/ndpTNykaR6 pic.twitter.com/NtHRChy5nb — Robeco Asset Management (@Robeco) August 19, 2019

Problemen in het oosten

Duitsland onderweg naar een recessie. Een korte analyse van Aline Schuiling:https://t.co/YFB6so1S6g — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) August 14, 2019

1. The Intelligent Investor van Benjamin Graham

En andere must read-beleggingsboeken volgens Ben Carlson.

De EU stond er wel eens slechter voor

The seriousness of the current slowdown in the eurozone is put in perspective by this excellent 15-year overview from @SoberLook pic.twitter.com/FqDk4aI6qK — Adam Tooze (@adam_tooze) August 18, 2019

Trump wil Groenland kopen?

Ze blijken daar serieus over te denken in het Witte Huis.