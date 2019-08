Must read: 80% kans op problemen

Must read

In Argentinië. Plus; hoe de ECB onze pensioenen nekt en assetallocatie is een oefening in besluiten nemen bij onzekerheid.

Open brief aan Christine Lagarde

Marcel Tak maakt zich zorgen over het ECB-beleid. Hij raadt de nieuwe topvrouw aan pensioenspaarders en gepensioneerden uit hun benarde positie te helpen.

Waarom aandelenmarkten moeten dalen

Volgens Joshua Brown is er niets mis met een markt die geregeld daalt.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

"De ECB nekt onze pensioenen"

Het rentebeleid van de Europese Centrale Bank heeft desastreuze gevolgen voor de pensioenfondsen. Dat zegt Pieter Omtzigt, Kamerlid voor het CDA. Marcel Tak is er ook al niet gelukkig mee. Zie de link bovenaan deze MR.

80% kans op problemen

Quote van de dag

"Asset allocation is an exercise in decision making under uncertainty."

Investment banking is geen groeisector

Duh.

Luxemburg lachende derde

Welk land profiteert volop van Brexit? Dat is het minilandje Luxemburg.

All time low

U.S. long-bond yield nears all-time low as global anxiety grows https://t.co/gx6oIQAgy0 pic.twitter.com/P6DIcmK8kv — Yahoo Finance (@YahooFinance) August 13, 2019

Maar geen paniek: 2020 wordt het jaar van herstel

Volgens hoofdeconoom Simon Ward van Janus Henderson investors blijven de economische vooruitzichten de komende maanden nog zwak, maar vertelt cyclusanalyse hem dat 2020 een hersteljaar wordt. De defensieve posities kunnen langzaam maar zeker worden verlaten.

Na de vakantie.. beginnen die stomme vergaderingen weer