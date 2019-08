Must read: Accepteer meer volatiliteit!

Must read

De sombere visie van Charles Goodhart

De Britse topeconoom Charles Goodhart schetst een deprimerend economisch vergezicht. De economische groei neemt af, terwijl de inflatie over een paar jaar weer de kop opsteekt. “We worden armer.”

Ongezonde bedrijfsvoering

Amerikaanse bedrijven geven meer geld aan hun aandeelhouders dan dat zij verdienen.

Het nieuwe beleggen: accepteer meer volatiliteit

Ben Carlson van A wealth of common sense over beleggen in een tijdperk van negatieve (Europa, Japan) en sterk dalende (rest wereld) rentes. Dividend pakken is een belangrijk onderdeel van het verhaal. "Dividends are one of the most underappreciated aspects of the stock market. They offer investors a unique income stream if you’re able to get over the mental accounting of separating price from dividends in the total return calculation." Absolute must read.

De teloorgang van de Duitse banken is schokkend

Good morning from #Germany, where banks obviously implode in slow motion due to neg yields, high costs & an overall overbanked mkt. German Banks Index has dropped another 3% this wk, trades near all-time low. Since 1987, investors have not been able to earn a cent w/German banks. pic.twitter.com/8PxlcB2YvP — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 11, 2019

Geen manipulatie

Volgens het IMF zet Beijing de Chinese munt niet opzettelijk lager.

Trump's “Currency manipulator” label designation on China meaningless given complete lack of IMF/G7 support. IMF disagrees w/US Treasury and says Yuan value was largely inline w/econ fundamentals. https://t.co/5gmcocktbz pic.twitter.com/mzDFt1etav — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 11, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Waarom Trump er een economisch zooitje van maakt

Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz fileert het economische beleid van Trump en wordt daar niet blij van. Twee citaten: "If it takes trillion-dollar annual deficits to keep the U.S. economy going in good times, what will it take when things are not so rosy?" En: "The Trump tax bill made matters worse by compounding the problem of decaying infrastructure, weakening the ability of the more progressive states to support education, depriving millions more people of health insurance, and, when fully implemented, leading to an increase in taxes for middle-income Americans, worsening their plight." Hier is de hele column.

Nederlandse obligatiemijlpaal

Of is hier eerder sprake van een dieptepunt

Bond craze continues: Now the entire Dutch yield curve trading negative. pic.twitter.com/Dyygs4GGev — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 12, 2019

Blij met obligatie-ETF's

De populariteit van obligatie-ETF's leidt niet tot extra liquiditeitsrisico's. Integendeel zelfs, betoogt Wim van Zwol van Vanguard.

Een paar data om in de gaten te houden





No deal brexit?

De EU is volgens totaal niet bang voor de no dealdreigementen van Boris.

VS heeft een zorgkostenprobleem

How U.S. healthcare spending per capita compares with other countries: https://t.co/pKycCpw0j7 pic.twitter.com/sTho1WGFjE — Forbes (@Forbes) August 11, 2019

Grootste beursgang ooit

Ondanks de huidige 'lage' olieprijs gaat de beursgang van Saudi Aramco gewoon door.