Must read: 0% spaarrente is te hoog

Must read

De kredietcrisis brak al in 2007 uit

Vandaag is het volgens Edin Mujagic 12 jaar geleden dat de Grote Financiële Crisis begon. De monetair econoom ziet grote overeenkomsten met de huidige situatie. En Mujagic is niet de enige die waarschuwt.

0% spaarrente is riant

Corné van Zeijl: "Meneer Hamers heeft uiteraard volkomen gelijk. Mijn spaarrente bij de ING (volledige disclosure) is 0,03% en dat is eigenlijk veel en veel te hoog. Want een 1-maand-deposito in euro’s heeft een rente van -0,4%. Dat zou een marktconforme rente voor uw spaarbankboekje zijn."

Het komt allemaal door de vergrijzing, stupid!

Volgens Ed Yardeni is vergrijzing de hoofdoorzaak van de huidige lage inflatie, lage rente, lage groei en lage lonen. Hoge beurswaarderingen hoeven geen probleem te zijn.

Nederlandse huizenmarkt koelt af

Dutch Industrial Sales fell a whopping 10.2% in June, the most in almost 10 years! pic.twitter.com/nO8xbxy8kk — jeroen blokland (@jsblokland) August 9, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzame fondsen drie keer zo hard gegroeid als markt in tweede kwartaal

Zo deden duurzame beleggingsfondsen het in het tweede kwartaal. Lees de gedetailleerde studie van Morningstar: https://t.co/eYgAPHyliI pic.twitter.com/M6QvXM97oJ — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) August 9, 2019

Want Italiaanse regering staat op springen

Italian troubles https://t.co/qwcQpLGYlG — Robeco Asset Management (@Robeco) August 9, 2019

Cybercriminelen willen profiteren van berichtgeving over ABN AMRO

Fraudeurs ruiken hun kans nadat eerder deze week bekend raakte dat ABN AMRO al hun klanten moet gaan doorlichten in de strijd tegen witwassen. Zo luidt de waarschuwing die Betaalvereniging Nederland uit heeft laten gaan. Criminelen zouden kunnen profiteren van de verwarring, door zich bij het opbellen van klanten voor te doen als ABN AMRO om inloggegevens te ontfutselen.

Europese regeringen zijn aan zet

"Het is de grote asymmetrie in het EU-beleid. Eurolanden kunnen wel gezamenlijk optrekken om Griekenland de broekriem aan te trekken, Italië publiekelijk aan de schandpaal te nagelen en het Verenigd Koninkrijk in te snoeren bij een Brexit-onderhandeling, maar niet samen een begrotingsbeleid uitvoeren om de Europese economie te steunen." Sterke column van econoom Wimar Bolhuis.

IAE verlaagt verwachtingen olievraag

Reden? De zwakkere economie is grote delen van de wereld.

IJzererts heeft ook duurdere tijden gekend

Iron ore is heading for its worst week since 2016 on concerns demand is slowing just as supply picks up https://t.co/JwDK4OJvRE pic.twitter.com/3CwEbMduMe — Bloomberg Markets (@markets) August 9, 2019

Wie zit er te wachten op een bitcoin-ETF?

Dan moet Brexit (hard, zacht of geen deal) nog komen

'While a modest recovery is forecast in the third quarter, the underlying pace of growth appears to be slowing in the face of heightened #Brexit uncertainty and a world economy edging close toward its first recession in a decade.' pic.twitter.com/n4x0yvKXhw — Helen Robertson (@HelenCRobertson) August 9, 2019

Nederlandse industrie draait ook niet lekker