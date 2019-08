Must read: Goud is de winnaar

Must read

“Al onze beleggingen moeten in 2030 CO2-positief zijn”

Bas-Jan Blom, directeur ASN Beleggingsfondsen, over het belang van een strenge duurzame check. “Beleggers die geen aandacht schenken aan klimaatverandering lopen grote risico’s."

Nu ook een valuta-oorlog?

De VS beschuldigt China van het moedwillige verzwakken van de eigen munt, maar valuta-analist Bart Hordijk van Monex Europe denkt daar toch iets genuanceerder over. Volgens hem komt een zwakke renminbi ook China niet goed uit.



Lees ook de scherpe analyse van de Volkskrant. "Valutamanipulatie is geen pornografie. Je weet niet of het zo is als je denkt het te zien. Het is nauwelijks te definiëren en al helemaal niet te bewijzen."



Zeker is dat het aantal dollarpessimisten inmiddels stevig toeneemt. Een einde aan de dollarbullmarkt lijkt in zicht te komen, analyseert Reuters.

Prima die beursverliezen

Want zonder dalende koersen valt er in de toekomst minder te verdienen, schrijft Joshua Brown van The Reformed Broker in een sterke column. Hij schreef eerder deze week een leuk verhaal over de bitcoin die heel veel is maar zeker geen veilige haven.

Goud gaat onderwijl door het dak

#Gold Future tops $1,500 as investors and Central Bankers seek shelter from the storm and as volume of negative yielding debt hit fresh high of $15tn. Total ETF Gold holdings at highest level since 2013. https://t.co/ljwCsngi5x pic.twitter.com/6ono59N5A1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 7, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Handelsoorlog doet Nederlandse economie pijn

Ook de Nederlandse economie dreigt meegesleurd te worden in de escalerende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Volgens economen hoeft dat niet meteen tot een recessie te leiden, 'maar we zitten in blessuretijd', zo bericht RTL Z.

Thomas Friedman is heel veel somberder

In Opinion@tomfriedman writes, "If you think that the United States-China trade dispute is going to be easily resolved, you’re not paying attention. It’s so much deeper than you think — and so much more dangerous." https://t.co/7jhPIi0oad — The New York Times (@nytimes) August 7, 2019

Centrale banken jagen illusie na

Edward Yardeni over de vier grote problemen die centrale banken met lage rentes proberen op te lossen, maar die volgens hem niet met lage rentes op te lossen zijn. Must read!

Olieprijs verkeert in een duidelijke downtrend

Brent crude extends losses after entering bear market https://t.co/URGA1qILLH pic.twitter.com/zEljn3JMDD — Bloomberg Markets (@markets) August 7, 2019

PE presteert minder

Grote Amerikaanse pensioenfondsen rekenen voor de komende tijd op veel lagere private equity-rendementen.

Nederlandse banken doen het beter

Niet dat aandeelhouders daar veel aan hebben.