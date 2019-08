Must read: De grote slecht-nieuws-show

Must read

Plus: Vaarwel Duitse obligatiemarkt, Basel 4 komt eraan, de beste grote fondshuizen, rijksten gaan in vastgoed, en méér.

Vaarwel Duitse staatsobligatiemarkt

Volgens obligatiestrateeg Christopher Jeffery van vermogensbeheerder Legal & General IM is het niet denkbeeldig dat de Duitse (en Nederlandse) staatsobligatiemarkt over 20 jaar niet meer bestaat.

Nieuw wapen in handelsoorlog?

Waarom de recente hevige waardedaling van de Chinese munt zo erg is: bericht van Marketwatch.

De Chinese regering weerlegt (uiteraard) alle Amerikaanse kritiek.

Goldman Sachs: Beursvolatiliteit houdt aan

Risk of volatility remains high in near term, says Goldman Sachs’s Christian Mueller-Glissmann https://t.co/SioQSbtep6 pic.twitter.com/GjXrQ49GNq — Bloomberg TV (@BloombergTV) August 6, 2019

Recessiealarm Morgan Stanley

De Amerikaanse bank Morgan Stanley maakt zich grote zorgen over nog hogere Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen. Als dat gebeurt, dan is een recessie niet langer af te wenden.

Basel 4 komt eraan

Wat betekent dit voor de banken? De NVB legt uit.

Hoe hoger de functie, hoe lager de emotionele intelligentie

Why do CEOs have such low scores in emotional intelligence? https://t.co/X7fKQ2fWG1 #leadership pic.twitter.com/9H0vI0w6Ko — World Economic Forum (@wef) August 6, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Sombere geluiden van Rabobank over Nederlandse economie

The Dutch economy is still growing but with mixed signals. Employment and consumption increased, but the manufacturing sector is showing weakness and the number of bankruptcies is slightly up. #RaboResearch https://t.co/wKnEJVDAww — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) August 6, 2019

Ook slecht nieuws uit Japan

#Japan's leading indicator is falling of a cliff! In June it fell to the lowest level since 2010, fueling #recession fears. pic.twitter.com/qz0iqE9FZD — jeroen blokland (@jsblokland) August 6, 2019

De impact van de Amerikaanse schalierevolutie is groot

"Op het gebied van het aanbod van #olie is de afgelopen jaren veel veranderd. Maar de allergrootste ‘game changer’ was toch wel de enorme opkomst van de productie van schalieolie in de Verenigde Staten", stelt @hansvancleef https://t.co/PVcTCdaLX5 — Beleggers Belangen (@BelBelnl) August 6, 2019

Pimco, Vanguard en dan Fidelity

De beste grote fondshuizen ter wereld volgens Morningstar.

Quantbeleggen in het bigdatatijdperk

Hoe verandert de sterke opkomst van big data het werk van een quantresearcher? Raul Leote de Carvalho van BNP Paribas AM legt uit.

Van aandelen in vastgoed

De superrijken nemen defensieve beleggingsmaatregelen. Zij verruilen aandelen voor vastgoed en houden steeds meer cash aan.

Jeff geeft alvast het goede voorbeeld

Jeff Bezos sells Amazon stock worth $2.8 billion last week https://t.co/UIjf4LxhVn pic.twitter.com/W3abJVaQV1 — Reuters Top News (@Reuters) August 6, 2019

Eindelijk krijgen goudbeleggers gelijk