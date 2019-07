Must read: Wapens, bier en schepen

Must read

Een eerlijker rentebenchmarktarief

De ECB verwacht dat €STR door een groter aantal banken en een bredere set aan transacties een eerlijker benchmarktarief is dan eonia. Maar wat gaat er met euribor gebeuren? Marcel Kruse schetst de (mogelijk ingrijpende) opties.

GS: yen betere veilige haven dan goud

Uit de stijgende goudprijs blijkt dat beleggers zoeken naar veilige havens. Maar de Japanse yen is misschien wel een betere hedge, aldus Goldman Sachs.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Daar gaan de banken

En QE mag weer van stal

Incredible! Just over seven months after the formal end of #QE, the #ECB is already examining options for potential new asset buying, hence likely resulting in another round of QE within the year. pic.twitter.com/mvCfX0LLyY — jeroen blokland (@jsblokland) July 25, 2019

Om over na te denken in de vakantie: big history helpt bij besluitvorming om onze complexe samenleving in stand te houden

Onze samenleving is, voor zover bekend, het meest complexe systeem in het heelal. Complexe systemen zijn echter fragiel en instabiel. Big history kan helpen bij de besluitvorming om onze complexe samenleving in stand te houden, aldus Cardano.

Tesla -40%

Zou zo maar eens kunnen gebeuren, denkt GS.

Die Chinezen toch

America’s trade war with China has produced the data set of economists’ dreams https://t.co/XSAcWSaDdZ — The Economist (@TheEconomist) July 25, 2019

Old skool niet-ESG

Zo verdienen zestien van de oudste bedrijven ter wereld al eeuwenlang hun geld: met geweren, bier en schepen.

Turkije verlaagt de rente