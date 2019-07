Must read: De G-factor

Must read

Good governance is de sleutel. Plus: Gespecialiseerde goedkope ETF's steeds meer in trek, Cola wordt alcoholisch en Yellen wil renteverlaging.

Governance belangrijkste ESG-factor

ESG-criteria worden voor beleggers steeds belangrijker. Dat geldt met name voor de G van governance, want zodra de belangen van stakeholders niet in lijn zijn met die van het bedrijf, ontstaan er problemen, zegt Masja Zandbergen, hoofd ESG-integratie bij Robeco.

The edge

Beleggers zoeken naar meer diversificatie in hun ETF-beleggingen. Helaas voor vermogensbeheerders spelen ook hier kosten een belangrijke rol, volgens Elisabeth Kashner van FactSet.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duits protest

The CEO of German industrial giant Siemens says that President Trump is becoming a symbol of intolerance following his attacks on four female members of Congress https://t.co/9v7S7N7XiP

— CNN Business (@CNNBusiness) July 28, 2019

Zomerrust

Vrouwen bloot, handel dood luidt een spreekwoord. Beleggers moeten in de zomer rekening houden met minder liquiditeit en grotere koersuitslagen, zegt Nico Inberg.

Double up

Nederland is 's werelds grootste importeur van cacaobonen, de grondstof voor chocolade. De invoer is verdubbeld in de afgelopen 10 jaar. https://t.co/JA4nJavY9npic.twitter.com/xkFm6whpqN — RTL Z (@RTLZ)July 29, 2019

Peer pressure

Former Fed Chairwoman Janet Yellen said if she were still at the central bank, she’d vote for a quarter-percentage-point interest-rate cut this week https://t.co/xTM98H4ag0 — The Wall Street Journal (@WSJ)July 29, 2019

Vertrouwen

Technisch staat een verdere stijging van de AEX niks in de weg, is de stelling van Royce Tostrams.

Babystapjes

People close to the U.S.-China trade talks said a major breakthrough is unlikely on points that led to negotiations breaking down in early May, but that modest wins might be obtainable https://t.co/WM3rXntDlh — The Wall Street Journal (@WSJ) July 29, 2019

Proost