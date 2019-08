Must read: Is bitcoin een veilige haven?

Must read

Bitcoin en goud behoren vandaag tot de winnaars op de beurs. Plus: Vergrijzingstips van Robeco, de niet-normale negatieve rente en elite universiteiten in Azië en Australië.

Vergrijzingstips van Robeco

De babyboomers gaan met pensioen en leven nog lang en gelukkig.Wat betekt dat voor uw de aandelenmarkt? Robeco geeft enkele kooptips.

Rentewaanzin

Is het nou echt normaal dat de rente alsmaar verder daalt? Historisch gezien hebben we meerdere fases gehad met lage rente, maar dit keer is het echt extreem.

Quod erat demonstrandum

Het is maandag 5 augustus 2019 en ál onze rentes zijn negatief. U kan boos worden op CEO Ralph Hamers van #ING die spaarrente mss ook onder nul zet, maar hij kan niet anders. Rente is nu eenmaal geen keuze #AEX pic.twitter.com/YWyL8pec8m — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 5, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Mega autofusie?

Mike Manley told the FT that Fiat Chrysler is open to restarting talks with Renault, after the proposed €33bn tie-up collapsed in May https://t.co/HHNz7SuQLw pic.twitter.com/VCZjQddEJZ — Financial Times (@FinancialTimes) August 5, 2019

Studeren voor dikke portemonnee

Vergeet het Amerikaanse MIT, Britse Oxford of Franse ENA. Als U wilt dat uw kinderen vet rijk worden kunt u ze beter naar een van de elite universiteiten in Singapore, India, China, Taiwan of Australië sturen. De top tien vindt u in een artikel van CNBC Make It.

Groene long transfusie

Planting a trillion trees is a necessary but insufficient response to climate change https://t.co/IxdnKrMGkq via @bopinion — Bloomberg (@business) August 4, 2019

Nieuwe fase in valutaoorlog

China's yuan just weakened to an important level. One analyst says it's 'retaliation' for tariffs https://t.co/ui6M2w4tut — CNBC (@CNBC) August 5, 2019

Bitcoin, veilige haven?

#bitcoin krijgt wind stevig in de rug en schiet ruim 10% omhoog.https://t.co/ebaGOQGBdx — DFT (@dft) August 5, 2019

David Attenborough

Er zijn dieren die sterven als de aarde opwarmt, anderen die het heerlijk vinden? De BBC ging op zoek naar the survivors of climate change en vond onder andere de fantastische kakkerlak.

VS in shock