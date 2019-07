Must read: Dalio zet in op goud

De nieuwe rentebenchmark

Eonia zal verdwijnen, Euribor gaat veranderen, wat nu? Voor het functioneren van de financiële markten in de eurozone is het enorm belangrijk dat de aanpassingen van het euribor-tarief en de transitie van eonia naar een nieuwe benchmark soepel verlopen en geen discussie opleveren, aldus Marcel Kruse.

Banken, wees niet bang voor family offices

Het aantal family offices is sinds 2008 vertienvoudigd. Voor banken en vermogensbeheerders schept dat kansen, maar ook risico's. Adviseur Francois Botha geeft tips.

Actief versus passief beleggen De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Dit zegt Mark tegen Donald

Dalio zet in op goud

Ray Dalio's answer to a new market paradigm that could see escalating conflict between capitalists and socialists is simple—gold https://t.co/T9w60xGycN

De interessantste nieuwe ETF's

Welke ETF's zijn er dit jaar bijgekomen en welke zijn het meest interessant?

Wie is straks de baas van het IMF?

De geschiedenis van renteverlagingen

Sinds 1960 heeft de Fed de rente bijna 140 keer verlaagd. Interessante grafieken!

De Duitsers laten alles bij het oude

#Germany’s unemployment rate has not yet risen, but this is because German companies have not yet adjusted their payroll, as shown by the decline in labour productivity, Natixis says. pic.twitter.com/nPsv9yDkSY