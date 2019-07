Must read: VS consument shopt wel door

Must read

"Het feest kan niet blijven voortduren"

Volgens Ewout van Schaick, hoofd multi-asset bij NN IP, is er alle reden om de beurs deze zomer voorzichtig te benaderen. "Het is allemaal erg onvoorspelbaar geworden." Interessant verhaal.

Lagere rentes, lagere bancaire winsten

Additional #ECB rate cuts would further hurt European banks. Acc to Goldman, a 20bp cut could lead to an aggregate €5.6bn (-6%) profit cut for 32 Euro banks under coverage. If rates were cut by 100bp, ¼ would turn loss-making. For Goldman tiering becomes critically important. pic.twitter.com/Hk18iWoSI0 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 16 juli 2019

De markt moet wel inefficiënt blijven

Te veel actieve fondsmanagers met de juiste skills is ook niet goed. Download de studie.

Amerikaanse consument shopt wel door

En dat is belangrijk, want 70% van de Amerikaanse economie bestaat uit consumentenuitgaven en de VS is nog altijd de grootste economie van de wereld.



???? US: Despite the apparently solid underlying readings in both production and consumption sides of the economy, we are much more optimistic about the prospects for the consumer than we are for the manufacturing sector. https://t.co/YAgCqXu5aZ pic.twitter.com/nyP0SkRHrM — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) 16 juli 2019

Actief versus passief beleggen De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het blijft dicht bij elkaar.

Fondsmanagers voegen risico toe

Uit de maandelijkse enquête van BoA Merrill Lynch onder fondsmanagers blijkt dat zij risico aan de portefeuille toevoegen.

Trump los op crypto's

De Amerikaanse president Donald Trump heeft volgens Banken.nl op de voor hem kenmerkende wijze laten weten wat hij vindt van cryptocurrency zoals bitcoin en Libra, de nieuwe munt van Facebook. Niet dat iedereen het erover eens is dat libra een crypto is.

Dankzij de ruimtevaart

50 jaar ruimtevaart heeft ons leven een stuk aangenamer gemaakt. pic.twitter.com/Xevb0cmrrn — RTL Z (@RTLZ) 17 juli 2019

"Onafhankelijke centrale banken goud waard"

"De centrale bankiers hebben de afgelopen decennia de beurzen steeds gered wanneer de wanhoop nabij leek. Het heeft hen een bijna almachtige status opgeleverd. Zo lijkt er een onzichtbare putoptie onder de beurzen gelegd te zijn. Deze putoptie werkt echter alleen zolang het vertrouwen in centrale bankiers onaangetast blijft." Hier is de hele column van Martine Hafkamp.

Disruptie doet waarde-aandelen de das om

En het is nooit anders geweest. Diepgaande studie.

Historische primeur: Nederlander is minder productief geworden

"Vergeet alle berichten over robots, kunstmatige intelligentie en andere revoluties op de werkvloer: Nederlanders zijn mínder productief geworden. De arbeidsproductiviteit is in 2016, blijkt nu, met bijna een halve procent is gedaald. We zijn, plat gezegd, langzamer gaan werken. En dat buiten crisistijd." Meldt de Volkskrant.

Financiële checklist