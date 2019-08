Must read: Eurobonds, importtarieven en vegetarische Whopper

Must read

Dromen over eurobonds

Velen zijn dolenthousiast over het idee van eurobonds. Econoom Edin Mujagic kan dat best begrijpen. Ook hij vindt het geen gek idee, maar dan wel onder strikte voorwaarden. Op dit moment is het nog drie bruggen te ver.

Lage rente stoot beleggers niet af

Obligatie-ETF's zijn populairder dan aandelen-ETF's ondanks de extreem lage rente. Sumit Roy van ETF.com zoekt naar verklaringen.

The Economist vreest voor Amazone

Since Jair Bolsonaro took office in January, trees have been disappearing at a rate of two Manhattans each week https://t.co/UPbdRi7Ofv — The Economist (@TheEconomist) August 1, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Klinkt aantrekkelijk

There is a revolution happening in European cities: one of calm streets, squares and parks https://t.co/7qvBcNJNKG — The Economist (@TheEconomist) August 1, 2019

Begrotingsakkoord

Amerikanen hoeven voorlopig niet meer bang te zijn voor een 'shutdown': de Democraten en Republikeinen zijn akkoord over het verhogen van de overheidsuitgaven met $50 mrd per jaar.https://t.co/DOvmJ2sDza pic.twitter.com/U6ABL16cRh — FD Nieuws (@FD_Nieuws) August 1, 2019

Een fantastische oldtimer

Autofans opgepast: Elisabeth Taylors "Green Goddess" Rolls Royce wordt geveild. U moet wel een paar miljoen meenemen.

Wapenwedloop?

Donald Trump trekt zich terug uit de nucleaire wapenovereenkomst gesloten in 1987 tussen Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov. Dreigt een nieuwe wapenwedloop en Koude Oorlog?



Burger King goes veggie

Burger King will rollout Impossible Whopper across the US next week https://t.co/P8ERow2PBf — TIME (@TIME) August 1, 2019

Slechtste dag sinds 2015

... and look what happened to #oil prices today — down almost 8% on worries that the escalation of the #China - #US #trade tensions will drag down global #growth and, with that, energy use and demand. #economy pic.twitter.com/w5HVXTDc1I — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) August 1, 2019

Privé lease

Er is een nieuwe trend in de autosector: private lease. Heeft invloed op de maximale hypotheek. Jos Koets weet er alles over.

Monetaire waanzin

Monetary madness in one chart! #Switzerland’s entire #yieldcurve is negative. You have to pay the Swiss government 0.08% per year to hold its 50-year bond! pic.twitter.com/mxrtCZxwZX — jeroen blokland (@jsblokland) August 1, 2019

Keerpunt in de VIX

S&P 500 drops 1%, giving up big earlier gain after Trump says US adding more tariffs on China. Vix jumps 10%. ~3K S&P 500 level was looking to be tough zone of resistance & $300bn/10% tariff threat adds to list of why investors won’t want to chase tape above that level, JPM says. pic.twitter.com/B7h37xLAM7 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 1, 2019

