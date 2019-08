Must read: Glyfosaat in ijs en bier??

Must read

Beleggingen in infrastructuur-obligaties zijn een goed idee. Plus: glyfosaat in Ben & Jerry's ijs, absolute return-fondsen, Fed stelt teleur en dure huizenmarkten in Europa.

Groots en meeslepend

Beleggingen in infrastructuurleningen bieden een aantrekkelijk rendement bij een relatief laag risico, zegt het hoofd Infrastructure Debt bij NN Investment Partners.

Altijd winst

Absolute return-fondsen zijn er in vele gedaanten. Doel: altijd een positief rendement genereren, ongeacht de richting van de markt. In werkelijkheid is een groot deel echter erg riskant. Een schifting is nodig, vindt Freddie Lait van effectenhuis Latitude Investment Management.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Trump en beurs hongeren naar meer

JUST IN: President Trump blasts Fed chair Powell after central bank cut rates. "As usual, Powell let us down..." https://t.co/dXzfx0qPzz pic.twitter.com/WH0OdDkIjq — CNBC Now (@CNBCnow) July 31, 2019

Wonen, maar waar?

Interview mit @BBCLondonNews zum Thema Wohnungsnot. Viele europäische Metropolen haben damit zu kämpfen und entwickeln eigene Lösungen. Im Beitrag wird die Situation in #Amsterdam, #Berlin und #Wien verglichen. Thema ist auch unser #Mietendeckel. @BBCWorld https://t.co/63SgWTBTaD — Der Regierende Bürgermeister von Berlin (@RegBerlin) July 31, 2019

Kwartaalregen

Veel bedrijvennieuws vandaag op de beurs. Koninklijke Olie en ING vallen beleggers tegen. Altice Europe als een speer omhoog. Arend Jan Kamp houdt het allemaal bij op IEX.nl.

Facebook-stress

Hogere belastingen: CNBC komt vandaag met een verhaal over Amerikaanse "big-tech" bedrijven en het gevaar dat zij lopen met de nieuwe Europese Commissie.

Russisch gas in gevaar

Meer slecht nieuws voor Bayer?

Several products marketed as "all natural" tested positive for glyphosate, the key ingredient in Roundup weedkiller. https://t.co/oNnm2t99v0 — MarketWatch (@MarketWatch) August 1, 2019

Amerikaanse babyboomers aan de drank

A new study finds binge drinking to be a habit among some senior citizens, too https://t.co/X3qVK4kS34 — CNN (@CNN) July 31, 2019

Siberië nog steeds in brand