Must read: Turbulente tijden voor beleggingsindustrie

Must read

Zes ingrijpende trends in de beleggingsindustrie tot 2029. Plus: Het jaar van de carry trade, gezondheidsalarm Congo, tien groene tips van Bill Gates en Audi-topman voor de rechter.

Beleggingsindustrie op de schop

De beleggingssector gaat de komende tien jaar drastisch veranderen. Fidelity International schetst zes ontwikkelingen.

Carry trade

Lenen in euro's en dat geld stallen op obligatiemarkten elders in de wereld is een van de meest voor de hand liggende trades dit jaar, zeggen Manuela D’Onofrio, chief investment officer bij UniCredit en andere analisten.

Een voordeel: inflatie!

Heard on the Street: The pound pushed toward a historic low amid investors' worries over Brexit. @WSJheard editor @Spencerjakab explains. #WSJWhatsNow pic.twitter.com/rKxntDlqog — The Wall Street Journal (@WSJ) July 30, 2019

Code rood



A second case of Ebola has been detected on Democratic Republic of Congo's border with Rwanda, raising fears the deadly illness could spreadhttps://t.co/zhZTbgTwHr — BBC News (World) (@BBCWorld) July 30, 2019

Tien tips van Bill

10 breakthrough technologies that could help us feed the world and fight climate change at the same time. https://t.co/u8zStX4iwQ — Bill Gates (@BillGates) July 29, 2019

Meer diensten

Apple heeft een uitstekend kwartaal achter de rug. Vooral de dienstverlening doet het goed, schrijft Arend Jan Kamp.

Disney rules

Three other Disney productions have made $1 billion at the global box office this year: "Avengers: Endgame," "Captain Marvel" and Disney's live action remake of "Aladdin." "Endgame" made that much in its opening weekend alone back in April. https://t.co/t3oTrZKiwq — CNN Business (@CNNBusiness) July 31, 2019

My name is Bond. James Bond

Aston Martin swings to loss on falling UK and European sales https://t.co/XdVhpZMpYl — Financial Times (@FT) July 31, 2019

(Te) veel dodelijke ongevallen

Glencore suffers $350m hit as cobalt prices decline https://t.co/x3Enw2ibeE — Financial Times (@FT) July 31, 2019

Volgend slachtoffer Dieselgate

Im Dieselskandal wird erstmals ein hochrangiger Manager angeklagt: Rupert Stadler und drei weiteren Angeschuldigten wird unter anderem Betrug vorgeworfen. https://t.co/VpKMSYU5Gy — Handelsblatt (@handelsblatt) July 31, 2019

Grote kloof

Het Amerikaanse verkiezingsdebat van dinsdag toont nogmaals hoe groot de verschillen zijn tussen links en rechts binnen de Democratische Partij. Een verslag van de BBC.