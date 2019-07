Must read: Dividendpareltjes

Toby Gibb: "Langetermijntrends bieden houvast"

Toby Gibb, hoofd aandelen van Fidelity International, begrijpt dat langetermijnbeleggers nu voor thematische beleggingsstrategieën kiezen. "Niemand weet wat Trump gaat tweeten, maar we weten wel dat vergrijzing grote delen van de wereld zal raken."

Grondstoffen hebben niks te zoeken in portefeuilles

Het langetermijnrendement op grondstoffen is laag, de kosten zijn hoog. Net als de volatiliteit. Grondstoffen leveren bovendien geen dividend op.

Brexit-Boris Johnson nieuwe premier VK

Boris Johnson mag het VK uit de Europese Unie sturen. De kans dat dat lukt is een op drie, denken beleggers. Maar wat zal het pond doen?

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Brexithumor

Woke up this morning to discover that Slytherin has named a mouth with Trump hair head of house, sadly proving the Brits are as stupid as we are.

Niet grappig

Onbekende pareltjes

Betterment biedt ook spaarrekening aan

In de race om vermogen gaat robo-adviser Betterment ook traditionele bankdiensten aanbieden.

De goede calls

With the second half well under way, we ask six wealth managers to reveal some of their best calls in the first six months of the year. Read more @CitywireWealth https://t.co/x8SyjGlSq7