Must read: Is value-beleggen dood?

Belasting naar (on)vermogen

De overheid kan niet risicoloos meeprofiteren van een mogelijk hoog rendement op basis van exposure van beleggers aan hoge risico's. Als de overheid dat rendement wel wil belasten, moet ook een negatief resultaat verrekend kunnen worden, aldus Marcel Tak.

20 jaar negatieve rente?

Het kan gebeuren Obligatiebelegger Michael Krautzberger van BlackRock zou het niks verbazen als de rente nog altijd negatief is als hij met pensioen gaat.

Actief versus passief beleggen De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

"Voor een nieuw rente- en pensioenbeleid moeten we bij DNB zijn"

Het pensioenstelsel staat aan de vooravond van een ongekend zware tijd. Afstempelen is vrijwel onvermijdelijk en premies gaan fors omhoog, waarschuwt Jac. Kragt.

Advies IMF

Deze aanbieders hebben robobeleggers

De lijst met vermogensbeheerders die robobeleggen aanbieden groeit.

Hoe privé is klantdata die u heeft?

Nou, best wel privé eigenlijk.

Dat oude Duitsland...

Dit kunnen banken leren

Van family offices. Ze hoeven er in ieder geval niet bang voor te zijn.

Wordt ze het?

Is waardebeleggen dood?

Is #value dead? Just 2% of global fund managers think value will outperform growth, and that's after one of the biggest underperformance in history. pic.twitter.com/UioAEZHYPS