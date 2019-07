Must read: De beste ETF's van het jaar

Must read

Verplichte zomerkost voor duurzame beleggers

Na de zomer moet de sector reageren op voorgestelde nieuwe regelgeving over duurzaam beleggen van de door de Europese Commissie ingestelde Technical Expert Group. Leest u deze zomer dus even door, aldus San Lie.

QE: Op naar de 3000 miljard

Steeds meer banken verwachten dat de ECB eind 2019 of begin 2020 weer begint met het opkopen van staatsobligaties. De teller stopte vorig jaar bij 2600 miljard euro.

Actief versus passief beleggen De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is het bekende liedje.

Dankjewel, pond

Is the case for British large caps as compelling as it appears? https://t.co/SW317tgksB pic.twitter.com/xLxcJnZnxa — Bloomberg Markets (@markets) July 11, 2019

De beste ETF's van het jaar

Tot nu toe, in de VS.

Beetje doorslapen

Just 16 minutes of sleep loss can harm work concentration the next day https://t.co/xC8EtVSKYM #health pic.twitter.com/lbxJPpo2S7 — World Economic Forum (@wef) July 11, 2019

Financiële instellingen tekenen klimaatakkoord

Nederlandse banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders en hun koepels hebben zich gecommitteerd aan de klimaatdoelen van het kabinet.

Op de barricaden

"It's not a fight about money." Why bankers and entrepreneurs have a stake in Hong Kong's protests https://t.co/ix2qlk2muW — TIME (@TIME) July 11, 2019

Powell zinspeelt op renteverlaging, onzekerheden blijven drukken op de groei

Het moet wel heel gek lopen, wil de Federal Reserve eind deze maand de rente niet verlagen. Fed-voorzitter Jerome Powell deed woensdag tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden geen enkele moeite om de marktverwachtingen daarover te temperen. Handelsspanningen en de invloed daarvan op de wereldeconomie zijn een te grote bedreiging voor de Amerikaanse groei.

Zou het?