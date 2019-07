Must read: Witte raaf big farma

Must read

Plus: Opkomende markten geven wel rente, banken van alle kanten onder vuur, big tech is te duur, en nog véél meer.

Emerging markets zijn renteparadijzen

Ook op zoek naar leuke rentes? Bryan Carter, hoofd Emerging Markets Debt bij BNP Paribas AM, verwacht veel rendement van schuldpapier uit opkomende markten, vooral als deze in harde valuta is genoteerd.

Beleggers laten banken terecht links liggen

Martine Hafkamp: "Europese banken lijken opgesloten te zitten in een situatie van achterblijvende economische groei in Europa. Het is een situatie die ze zelf versterken wanneer ze er niet in slagen hun winstgevendheid op te voeren. Digitaliseren en snijden in de kosten lijkt voor Europese banken de enige uitweg om te overleven." Lees de hele column.

Witte raaf big farma

Gezondheid lijkt daarentegen de ideale sector om in belegd te zijn. De sector is defensief, zeker niet duur en de winstgroei zit er goed in. Het is niet voor niets de favoriete sector van professionele beleggers.

Het is dan ook goed verdienen aan medicijnen

Prescription Drug Prices Are Skyrocketing At Five Times The Rate Of Inflation https://t.co/C9r5LxvGNK — zerohedge (@zerohedge) 9 juli 2019

"Big tech is te duur"

Vooral regelgeving kan toekomstige groei frustreren.

"Big tech is overvalued," says Lori Calvasina of RBC https://t.co/zTrJzrw7Za pic.twitter.com/dQusPfLvBr — Bloomberg TV (@BloombergTV) 9 juli 2019

Europese aandelen zijn goedkoper

European stocks trade at ~50% discount to US stocks.



via @Robeco pic.twitter.com/yhu2atH7BM — Meb Faber (@MebFaber) 10 juli 2019

China verdient een eigen plek in de portefeuille

UBS Asset Management voert vijf dwingende redenen aan waarom China een eigen positie in portefeuilles verdient, en waarom dat het rendement ten goede komt.

Italië een probleem?

Good Morning from #Italy where current account balance has swung from a deficit of 3.7% in 2011 to a surplus of 2.5%, reflecting exporting prowess of northern Italian industry & increasing popularity with tourists. Surplus almost back to the level it was before Euro introduction. pic.twitter.com/Ilm240KZYH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 10 juli 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is het bekende liedje.

Bankiers vrezen verlies baan

De dalende trend van het aantal beschikbare banen in de financiële sector is de werknemers niet in de koude kleren gaan zitten. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal mensen dat werkt in de financiële sector en vreest voor hun baan toegenomen met een factor vijf.

Ook China heeft een (non)inflatieprobleem

#China has to deal with lowflation too! Headline inflation of 2.7% driven by food prices (up 8.3%), but core #CPI at 1.6%, non-food inflation at 1.4% and #PPI at 0.0%! pic.twitter.com/Rjfdo5pWa3 — jeroen blokland (@jsblokland) 10 juli 2019

Hoezo verder groeien?

Dertig jaar geleden bergeep econoom Walter Manshanden het besluit tot meer groei van Schiphol. Inmiddels vindt hij het Mainportdenken hopeloos achterhaald. "De enige plekken waar in de luchtvaartindustrie nog geld verdiend wordt, zijn de parkeerplaatsen."

Is waardebeleggen dood?

Een hele lijst Amerikaanse beleggingsbloggers geven hun antwoord. Reuze interessant.

Obligaties bieden óók beschutting bij storm

Het is helemaal niet ongebruikelijk dat aandelen en obligaties tegelijkertijd stijgen, zoals dit jaar het geval is. Voordeel van obligaties is dat deze meestal ook stijgen als aandelen kelderen.

Nederlandse industrie krimpt

CBS: De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 1,8 procent lager dan in mei 2018, maakt het CBS bekend. Een maand eerder was de krimp 1 procent. In mei groeide de productie van de elektrische en elektronische industrie het sterkst.