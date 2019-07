Must read: Linke obligaties

"Het risico van Brexit is te groot om op de koopknop te drukken"

Rogier Quirijns, hoofd Europees vastgoed bij Cohen & Steers, selecteert vastgoed dat zicht biedt op aantrekkelijke langetermijnrendementen. "De lage correlatie met aandelen en obligaties moet voorzichtige beleggers nu aanspreken."

Obligaties en aandelen gaan wel vaker samen omhoog

Dat zowel de aandelenkoersen als de obligatiekoersen dit jaar hard zijn gestegen is helemaal niet zo bijzonder, zo constateert Fortune.

Negatieve rentes zijn vooral negatief

DFT: Rentes op de financiële markten zijn de afgelopen weken naar nieuwe historische dieptepunten gezakt. Zo kan de Nederlandse staat op dit moment voor tien jaar lang geld uit de markt trekken voor de waanzinnig lage rente van afgerond -0,26%. Leuk voor de Nederlandse staat, maar wat zijn de effecten voor huishoudens, pensioenfondsen, andere eurozone lidstaten en de bankensector? Die zijn vooral negatief, aldus Teeuwe Mevissen in DFT.

Klimaatverandering biedt ook kansen

Linke obligaties

Wie beursbescherming zoekt, kan beter niet in hoogrentende obligaties, zoals High Yiled en Emerging Markets Debt stappen, waarschuwt Cullen Roche.

Sjieke bank Julius Baer heeft een nieuwe CEO

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is het bekende liedje. De actieve portefeuille gaat voortvarend van start en wordt dan ingehaald door de passieve concurrent.

De Japanse economie groeit lekker door...

... maar het Amerikaans-Chinese handelsconflict doet zich voelen. Daar hebben vooral de chipbedrijven veel last van.

Turkije moet nieuwe valutacrisis vrezen

Nomura heeft een model ontworpen dat valutacrises kan voorspellen. Turkijke is een van de landen met de grootste valutaproblemen. Het ontslag van de president van de Turkse centrale bank is niet de slimste oplossing. Welke landen lopen nog meer valutagevaar?

Het gaat niet goed met de Duitse industrie

German industrial production rose 0.3% in May vs 0.7% exp. Increase does not signal end of problems for Germany’s manufacturers, CE says. On contrary, it now looks almost certain that ind production declined in Q2 overall, contributing to sharp slowdown in German GDP growth. pic.twitter.com/l8qpGWgUKQ