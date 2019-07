Must read: China heeft gewonnen

Must read

De Chinezen hebben de handelsoorlog gewonnen. Plus: Londen nog steeds de place to be en Franse aandelen bijna aan hun top.

IEXFonds 40: Alles goud wat er blinkt

In de IEXFonds 40 heeft het goudfonds van BlackRock een stevige inhaalslag gemaakt. Maar bijna alle fondsen hebben een prima junimaand achter de rug.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is een wonder. Beide fondsen hebben na iets meer dan zes maanden precies hetzelfde rendement behaald.

Londen must-have voor vastgoedbelegger

Brexit of niet. Londen is en blijft een aantrekkelijke kantorenmarkt voor beleggers, zegt Cushman & Wakefield.

China heeft gewonnen

The trade war is over — and China won, says @HowardRGold https://t.co/aN9jJy0W8K — MarketWatch (@MarketWatch) July 5, 2019

Franse aandelen op top

French stocks are nearing a 12-year high, driven by luxury titan LVMH and planemaker Airbus https://t.co/0DZOVuWZxF via @markets @atorsoli pic.twitter.com/1k4LNXLVtW — Phil Serafino (@PhilSerafino) July 5, 2019

Emerging markets hebben hun beste tijd gehad

Valuta van EM zal verzwakken tegenover de dollar nu Trump wat inbindt, denken beleggers.

Brexit volgend jaar pas

Het zal wel 2020 worden voordat het VK de EU verlaat.

India doet het anders

BUDGET WATCH: India to narrow budget gap target, sell first global bond https://t.co/GlP6J1nKlW via @markets — Sarah Wells (@mcdonaldsarahj) July 5, 2019

Olieruzie