Must read: Vastgoed doet het beter dan aandelen

Amerikaanse REIT's verslaan S&P 500. Plus: Woodfords fonds blijft nog even dicht en meer hedgefondsen houden ermee op.

Crypto: not a little bit coin

Bitcoin is en blijft waardeloos, vindt Marcel Tak. En de uitgifte van steeds meer digitale munten zal meehelpen de prijzen naar nul te dirigeren. Van deze opheffing van schaarste heeft goud geen last.

Fondsbeheerders moeten drastisch snijden in kosten

Consultants van Casey Quirk en McLagan dringen aan op draconische kostenbesparingen in de fondsindustrie. Dertien miljard dollar is haalbaar.

Raak niet in paniek over fondsen met illiquide posities

Ja, er zijn fondsen met illiquide beleggingen. Die zijn nodig voor wat extra rendement. Dat wist u toch, dus waarom nu in paniek raken? Dat vraagt Detlef Glow van Lipper zich hoofdschuddend af.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nog even dicht

Woodford's fund suspension extended for up to another month... https://t.co/qjrMtWIp8g ... as @newlands_chris predicted last week https://t.co/mSB2A5izpU — Financial News (@FinancialNews) 2 juli 2019

Amerikaanse aandelen aan kop

Aandelen VS deden het het beste in juni (gemeten in dollars).

Hedgefondsen houden ermee op

En weer stopten meer hedgefondsmanagers met het beheer van hun fonds dan dat er nieuwe fondsen bijkwamen.

Vastgoedbeleggingsfondsen gaan lekker

Amerikaanse REIT's hebben het in 2019 beter gedaan dan de S&P 500.

Wat als een aandeel 50% in waarde daalt?

Leer van het verlies van een jonge waarde-analist.

