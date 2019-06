Must read: Optimisme over akkoord

Must read

Plus: Pictet vindt het in EM en grondstoffen, nog meer obligaties negatief, 10 machtigste hedgefondsmanagers, en nog méér.

De uitgesproken 5-jaarsvisie van Pictet

Pictet AM verwacht de komende jaren weinig positiefs van Amerikaanse aandelen en private equity. De beste kansen liggen in de opkomende markten (aandelen én obligaties), en in grondstoffen. "Een klassieke portefeuille van 50% aandelen en 50% obligaties zal moeite hebben de inflatie bij te houden." Goud daarentegen ...

China en VS leggen de ruzie wel (voor even) bij

China en de VS zullen tijdens de G20 afspreken opnieuw te praten, waarbij de VS nog even wacht met het instellen van nieuwe tarieven. Dat is de consensus onder analisten.

Discussie-onderwerp bij de koffiemachine: Wat krijgt de inflatie wel omhoog?

Nee, beleggers maken de wereld beter

Niet regelgeving, maar beleggers wijzen het internationale bedrijfsleven volgens Rakhi Kumar, hoofd ESG-beleggingen van State Street Global Advisors, de duurzame kant op.

Maar of goud de oplossing is?

Evenwichtskunst op de aandelenmarkten

Didier Saint-Georges van de Franse vermogensbeheerder Carmignac leest de huidige aandelenmarkt. Gaan centrale banken de risico's tackelen? Saint-Georges zet in op groeiaandelen met een lage conjunctuurgevoeiligheid (die waarschijnlijk heel duur zijn).

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Rijk en machtig

Even voorstellen: de 10 machtigste hedgefondsmanagers van dit jaar.

En de DOW stijgt wel door

In 2021 passeren we waarschijnlijk de 30.000 puntengrens.

Leren van falen

Helemaal niet erg als er zaken verkeerd gaan. Als er maar van wordt geleerd. Must read!

Robots moeten het wel overnemen