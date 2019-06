Must read: Nederland rekent zich arm

Must read

Plus: Derisk now! Iedereen in goud, de enorme prijs van Brexit, banken steeds kleiner, het probleem van CO2-taks, en méér.

Verminder de beleggingsrisico's nu!

James Bateman van Fidelity International vreest een spoedig en bruut einde van de huidige bullmarkt. De trigger voor een sell off is een scherpe daling van de Amerikaanse consumentenbestedingen. Riemen vast!

Renteverlagingen houden recessies meestal niet tegen

Advies Robeco's Jeroen Blokland aan beleggers: wees niet al te blij met toekomstige renteverlagingen Fed.

Iedereen in goud

Beleggers zien de Turkse president Erdogan graag gaan

Turkish assets rally after opposition wins Istanbul election https://t.co/zTSoEMUaqT pic.twitter.com/wPTjzrOVG7 — Reuters Top News (@Reuters) 24 juni 2019

Onterechte bubbelzorgen

Marketwatch Mark Hulbert: De Amerikaanse aandelenmarkt is GEEN bubbel.

Geen misverstanden meer!

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De prijs van Brexit is enorm

Both Northern Ireland and the UK will suffer at least 3-4 % reduction in GDP per year for a decade as a consequence of Brexit https://t.co/QC7BcHZQpi pic.twitter.com/aVFsKRrHeT — LSE Brexit (@lsebrexitvote) 24 juni 2019

Amsterdam, slimme stad op weg naar de toekomst

De toekomst is aan bedrijven die er met intelligente oplossingen voor zorgen dat de stad duurzaam kan groeien, dus leefbaar blijft, aldus Pictet AM.

Rutte moet koopkracht verhogen met lagere lasten

Niet hogere lonen maar lagere loonkosten helpen de economie vooruit, aldus Willem Vermeend.

Nederland rekent zich arm

"Vast staat dat Nederland met zeer conservatief ingeschatte rekenrente een buitenbeentje is en een extreme positie inneemt, zeg maar als het Saoedi-Arabië van de pensioenwereld. Fanatiek en dogmatisch."

Zijn onze pensioenfondsen zo brak dat korting op de pensioenen nodig is? Nee, Nederland rekent zich arm https://t.co/0N8HlGHw72 — Business Insider Nederland (@BINederland) 24 juni 2019

Banken steeds kleiner

De omvang van de grootste Nederlandse banken bij elkaar opgeteld laat al jaren achtereen een dalende trend zien. Was de omvang van de Nederlandse bankensector in 2006 nog 5,5 keer die van de Nederlandse economie, inmiddels is dat geslonken naar een factor van minder dan 3,5 in 2018. Dat is zeer naar de wens van De Nederlandsche Bank (DNB). Maar welke bank is de grootste van het land?

Groei bouw vlak af

Sterke en uitvoerige analyse van de Nederlandse bouwvooruitzichten

In april viel de groei van de bouwproductie terug naar het laagste niveau van de afgelopen 12 maanden. Voor geheel 2019 verwacht #ING Economisch Bureau een groei van 5%. Vooruitzicht bouw: https://t.co/5uDWD5JAUt

^@MauricevanSante pic.twitter.com/cg4SF0Glkj — ING Economie (@INGnl_Economie) 23 juni 2019

Het probleem van de CO2-taks

Klimaatverandering leidt volgens assetmanagers tot een schade van 1200 miljard dollar. De eenvoudigste manier om het tij te keren, is de invoering van een CO2-taks. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Zwitserland heeft geen schuldprobleem