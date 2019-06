Must read: Joehoe, inflatie....

Must read

In de VS stegen de consumentenprijzen in mei slechts 0,1%. Plus: truckdivisie naar de beurs en heel weinig examenkandidaten.

Hoe onafhankelijk is de Fed?

Hoe vaak gaat de Fed-president op bezoek in het Witte Huis. Daar is zelfs een studie naar gedaan. En de uitkomst was verontrustend, aldus Edin Mujagic.

Euro is inderdaad te goedkoop

Europa is geliefd onder Amerikaanse toeristen, de EU heeft een handelsoverschot met de VS. Voor Trump allemaal tekenen van een veel te goedkope euro en de Oeso geeft hem gelijk.

Pictet AM: De stad van de toekomst als beleggingskans

De smart cities-strategie van Pictet AM speelt in op wereldwijde beleggingskansen die ontstaan door groei van steden.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Old skool IPO

Volkswagen brengt truckdivisie van Scania en MAN naar de beurs.https://t.co/lzyhOl2kqg pic.twitter.com/yW4tHxxuMG — RTL Z Beurs (@RTLZBeurs) 14 juni 2019

Joehoe, inflatie

0,1%, zoveel stegen de consumentenprijzen in mei in de VS. In april was dat 0,3%. Zo schiet het niet op met de inflatie.

Al jaren probeert de ECB de inflatie op te krikken, maar vergeefs. Wie gelooft nog dat het Draghi & Co gaat lukken? Of hebben de centrale bankiers nog een manier om hun doel te halen? https://t.co/55G2BJEnnT pic.twitter.com/SKkkKyYHfa — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 14 juni 2019

Laat u niet bangmaken of afleiden

Door koppen in de krant en online headlines. En wees niet bang voor grote beurscrashes, let op uw eigen beleggingsgedrag.

Weinig examenkandidaten

Weinig animo voor bijzonder examen: Het loopt geen storm voor de eerste ronde met bijzondere examens die eind deze maand plaatsvindt. Welgeteld 39 adviseurs grijpen deze kans aan om hun verlopen bevoegdheid te doen herleven. Dat zijn er minder dan waar… https://t.co/MzI9V5PJOL pic.twitter.com/WOGWwLqdNR — AM (@AMweb_nl) 14 juni 2019

U bent gewaarschuwd