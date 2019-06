Must read: Fed moet de verstandigste zijn

Nederlandse banken financieren foute wapens?

ING investeert samen met ABN Amro en Van Lanschot nog altijd in foute wapenbedrijven, aldus het nieuwste onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer. ING kwalificeert het onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer als ondeugdelijk. Kempen voelt zich ook niet aangesproken.

Weer een sterbelegger naar de haaien

De ondergang van de Britse sterbelegger Neil Woodford drukt beleggers met de neus op de feiten. Actief management is niet altijd beter.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Waarom komen er niet meer fintechs naar de beurs?

Omdat ze daar nog niet volwassen genoeg voor zijn.

De faam van Yale

Het beleggingsfonds van Yale is beroemd, net als zijn beheerder. Terecht?

De Fed moet de verstandigste zijn

The Fed needs to be the adult in the economy, writes @Greg_Ip, who says it’s especially true at times like now when events are whipsawed by unpredictable actors at home and abroad https://t.co/xLm7xInDzU