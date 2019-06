Must read: De rente bepaalt

Must read

Plus: Klimaatbeleggen is slim, OPEC grijpt in, bitcoinbedenker is een gangster, nieuwe bubbels zijn oude bubbels, en méér.

In de ban van de rente

Rente-ontwikkelingen bepalen al drie kwartalen de dans van de financiële markten met hun continue geflirt met recessie. De Fed en andere centrale banken bewegen mee en zijn niet langer leidend. Wie wil weten hoe het afloopt, houdt de rentes in de gaten, betoogt Mary Pieterse-Bloem. "Aandelenkoersen worden heen en weer geslingerd tussen zwakkere groei en lagere rentes"

ECB, kom in actie!

Wat de ECB allemaal nog kan doen om de economie verder op gang te helpen. Een rondje langs de velden.

Daar is niet iedereen het mee eens.

Volgens FD zit er voor de ECB niets anders op dan het gaspedaal verder in te drukken, als onzekerheden aanhouden of zich materialiseren. Hoezo? Waarom zichzelf verder in het moeras waar het al in zit, met te lang te lage rentes, begeven? Nauwelijks of geen voordelen, veel nadelen — lex hoogduin (@lexhoogduin) 11 juni 2019

Zwaar weer op komst

"Beleggers en investeerders moeten oppassen voor zwaar weer. Recente rapporten laten zien dat de risico’s op de beurs fors aan het toenemen zijn. Maar er is ook goed nieuws: beleg en investeer in het klimaat, dat is de toekomst," aldus Willem Vermeend.

Nederlandse banken laten MKB in de kou staan

Nederlands #mkb krijgt minder #bankkrediet dan elders in Europa. Nederlandse mkb’ers doen in Europees perspectief relatief weinig aanvragen voor #bankleningen en #banken wijzen deze aanvragen relatief vaak af. Meer info: https://t.co/ZcSMKdehXN pic.twitter.com/Nmg4P8SeyO — Centraal Planbureau (@CPBnl) 11 juni 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Waardebeleggen op sterven na dood

Waardebeleggers hebben het niet eerder zo lastig gehad als de laatste tien jaar. Zelfs cracks als Warren Buffett hebben hun strategie aangepast, want waardebedrijven maken geen kans tegen de snelgroeiende internetmonopolisten.

Banken balen

A worsening European economy is spurring calls for yield curves to get even flatter https://t.co/CEMndfmTpY — Bloomberg Markets (@markets) 11 juni 2019

OPEC grijpt in?

Zonder productiebeperking daalt de olieprijs naar 40 dollar, want de vraag neemt duidelijk af, meldt Reuters.

Bizar bitcoinverhaal

Is bitcoinbedenker Satoshi Nakamoto eigenlijk crimineel Paul Le Roux, die al 12 jaar in de bak zit?

Niets veranderd

Huidige vastgoedbubbel vertoont grote overeenkomsten met eerdere vastgoedbubbels in Amsterdam van honderden jaren geleden.

Opknappen?