Must read: Nieuw rondje verruiming

Opkomende markten blijven favoriete beleggingsregio

Wat kopen en verkopen professionele beleggers? Zij blijven het voor aandelen én obligaties vooral zoeken in de opkomende markten. De populariteit van tech is wel voorbij, constateert Eelco Ubbels van Alpha research op basis van tientallen beleggingsrapporten. Robeco daarentegen heeft het advies voor aandelen opkomende markten juist verlaagd naar verkopen.

ABN AMRO verlaagt de economische verwachtingen,

en rekent dus op nieuwe reddingsacties van centrale banken.

De val van een Britse beleggingsicoon

Wat er misging met het beroemde Britse miljardenfonds van Neil Woodford. De Britse beleggingsgemeenschap verkeert momenteel in een shock. Doet allemaal sterk denken aan het verhaal Rolf Stout, weet u nog, de fondsmanager van het ooit zo gevierde fonds Obam.

Mocht u een belegging in Europese banken overwegen

The outlook for European banks is grim https://t.co/gCZjTLtasM

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Omgekeerde rentecurve écht geen probleem

Dat de Amerikaanse lange rente nu lager ligt dan de korte duidt ditmaal niet op een naderende recessie, zegt Ben Graham.

Er is ook heel veel innovatie buiten Silicon Valley

Prachtig geschreven en vormgegeven long read van Bloomberg Businessweek.

Brexit: Boris luistert naar Donald

De gedoodverfde nieuwe premier Boris Johnson van het VK dreigt de echtscheidingsrekening van 39 miljard pond niet te betalen als de EU niet over de brug komt met een betere deal. Tja.

De wereldeconomie in 1 plaatje

The $80 Trillion World Economy in One Chart ?? https://t.co/8UpWg3rBVO pic.twitter.com/kueY18kWtQ

Beerput van ellende

De Belastingdienst wilde graag weten wat particulieren en ondernemers van de dienstverlening vonden. De reacties waren niet erg positief. Vooral onderenemers zijn er helemaal klaar mee.

China koopt goud

China is buying more and more gold as the trade war drags on https://t.co/Ne1kUVeI9c pic.twitter.com/kPK2o8KXrq