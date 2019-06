Must read: Negatieve rente doet pijn

Must read

Plus: Reacties op rentebesluit ECB, dollar gaat dalen, waarde-aandelen nimmer zo goedkoop, olieprijs in bearmarket, en méér.

Welkom terug QE!

Edin Mujagic over het laatste rentebesluit van de ECB. Een renteverhoging zit er niet in. Zelf houdt hij rekening met een nieuw rondje QE.

Hoe de geldmarkt reageert op ECB-nieuws

How big was mkt reaction to ECB extending negative rates through at least middle 2020? Love this ECB reaction tracker via @pat_minczeski https://t.co/nDueewKut5 pic.twitter.com/Xqzch0aHPT — Alex Frangos (@alexfrangos) June 6, 2019

Wordt Knot de opvolger van Draghi?

Hij doet flink zijn best om de duiven tegemoet te komen.

Dutch central banker Klaas Knot is eager to cast off his reputation as a bird of prey, a branding problem in any potential bid to succeed Mario Draghi as president of the European Central Bankhttps://t.co/LLOD7WHRNo — POLITICO Europe (@POLITICOEurope) 7 juni 2019

Nederlandse banken al 2,2 miljard kwijt door negatieve rente

Sinds de introductie van het negatieve rentetarief door de ECB hebben Europese banken 21,4 miljard euro verloren. De lasten zijn niet gelijk verdeeld. Banken uit Duitsland, Nederland en Frankrijk dragen bijna driekwart van de rentekosten.

Gaat de dollar dalen?

Na een lange stijging komt de Amerikaanse munt steeds meer onder druk door het vooruitzicht van een dalende rente en een Chinese tegenzet in het handelsconflict.

Waarde-aandelen waren nog nooit zo goedkoop

Zelfs niet tijdens de internetbubbel, aldus Marketwatch.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Consensus Amerikaanse aandelen ver te zoeken

Over Amerikaanse aandelen bestaat opvallend weinig overeenstemming. De adviezen van beleggingshuizen vliegen echt alle kanten uit.

Amerikaans handelstekort wordt minder

Olieprijs in bearmarket

Ook ABN AMRO heeft een verklaring.

Oil just tumbled into a bear market. Here's why it has Trump's trade war to thank. https://t.co/i8bZ6eD8aP — Business Insider (@businessinsider) June 6, 2019

Disruptie in de voedingssector

Ook de voedingssector is enorm in beweging. Columbia Threadneedle ziet overal kansen.

De wel/niet toekomst van winkels

Steeds meer winkelketens kampen met financiële problemen, gaan alleen online verder of sluiten zelfs helemaal. Het lijkt of er in winkelvastgoed geen toekomst meer zit. Taco de Groot, ceo van Vastned, zegt in Beurs Inside van RTL Z daar anders tegenaan te kijken.

Arme starters en huurders