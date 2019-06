Must read: Leven met een lage rente

Must read

Plus: Pictet is pessimistisch, de gouden toekomst van koper, Wallstreet nog niet bekend met ESG, en véél meer.

Profiteren van een langer lagere rente

Steeds meer beleggers en analisten geloven in het renteparadigma lower for longer. Dat is in principe goed nieuws voor beleggers.

More pain to come

Dat is de titel van de nieuwste beleggingsvisie van Pictet AM. Reden van het pessimisme is uiteraard een escalerende handelsoorlog.

Ook Indiase economie vertraagt,

dus gaat de rente omlaag.

India's central bank cuts rates, turns 'accommodative' as economy slows https://t.co/6sZrfldCy1 pic.twitter.com/MxPAyLkrVY — Reuters Top News (@Reuters) 6 juni 2019

De gouden toekomst van koper

Short term pain, long term gain. Dat is samengevat de prijsverwachting van koper volgens ABN AMRO. De bank voert drie argumenten aan.

Duurzame beleggers varen steeds meer op duurzame doelen VN

ESG-beleggen is de toekomst

Maar Wallstreet moet het nog ontdekken.

Lastig die wereldwijde productieketens,

als er handelsoorlogen ontstaan.

Trump rijdt eigen auto-industrie klem met Mexicaanse heffingen. https://t.co/0sZLfvwWh5 pic.twitter.com/yhIAkgIZ9h — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 6 juni 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Rente Duitse Bund staat 1% te laag

Duitsland is geen Japan en daarom slaat de huidige lage Duitse rente volgens hoofdstrateeg Luca Paolini van Pictet AM helemaal nergens op. "Geen belegging is duurder dan de Bund." En sinds vandaag is de rente met nog eens 5% gedaald.

Beursgenoteerd private equity koopt meer

Private equitybedrijven hebben een bijna onstilbare honger naar overnameprooien. In de jacht blijken beursgenoteerde private equitybedrijven veel succesvoller dan hun niet-genoteerde collega's. Dat geldt niet voor de prestaties.

Gouden Bocht langs de A-10



De Zuidas is weer een woontoren rijker, Xavier aan de Gustav Mahlerlaan, achter de toren van ABN Amro en naast Nauta Dutilh. Ontstaat hier dan toch de Herengracht van de 21ste eeuw? https://t.co/mnbcaxHqkh — Het Parool (@parool) 6 juni 2019

Ken uw klant

Klanten van ING kunnen binnenkort gerichte aanbiedingen verwachten, op basis van af- en bijschrijvingen op hun betaalrekening. De oranje bank verzekert dat het enkel gaat om producten en diensten van ING zelf en niet van derden.

Altijd wat met de olieprijs

Oil firms above January lows, still pressured by surging supply, economic slowdown https://t.co/1S9A9QBzc4 pic.twitter.com/0dbig5ee0Q — Reuters Business (@ReutersBiz) 6 juni 2019

