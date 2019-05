Must read: Is de 2019-rally voorbij?

Must read

De marktfundering begint wat scheurtjes te vertonen. Plus: de VS vergrijst ook en Britten gaven al 100 miljoen pond uit aan Brexitadvies.

ETF-recensie: De slimste ETF

AI is hot, maar is het ook superieur? De Horizons AI Global Equity ETF claimt het eerste indexfonds te zijn dat in het beheer volledig gebruik maakt van AI. Marcel Tak legt de ETF langs de meetlat.

Beleggende machine verslaat mens

Topman Hendrik Leber van de Duitse vermogensbeheerder Acatis Investments zag zijn leermeester Warren Buffett falen en besloot over te stappen op machine learning.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Is de 2019-rally voorbij?

Elke assetklasse staat in 2019 op winst. Maar er komen wat barsten in de fundering van de markt.

Wie volgt David Teppper op?

David Tepper vormt zijn hedgefonds om tot family office. Zitten beleggers te wachten op een nieuwe hedgefondsgoeroe? Willen zij hun geld nog in zulke fondsen stoppen?

Ook de VS vergrijst

Younger and unmarried women have seen the largest declines in recent years, suggesting that a decline in unplanned pregnancies is a big part of America’s lower fertility https://t.co/NJXClr8YsA pic.twitter.com/3MOUrT8muc — Real Time Economics (@WSJecon) May 30, 2019

Goedemorgen

Britse regering gaf tot nu toe 100 mln pond uit aan #brexit-consultants met Deloitte, PWC en EY als grootverdieners https://t.co/rIiYi2LBfj — Mathijs Schiffers (@MJSchiffers) May 30, 2019

Staaltje belastingontwijking

Ook Philips en AkzoNobel betalen niet of nauwelijks winstbelasting in Nederland https://t.co/B3e8p0q84p — NOS (@NOS) May 29, 2019

Steen is somber

Een wereldwijde recessie is aanstaande en centrale banken gaan de rentes in de tweede jaarhelft zodoende verlagen. Dit is de visie van hoofdeconoom Steen Jacobsen van Saxo Bank, die daarom voorzichtig is met beleggingen in aandelen.



Voor iedereen die vanmorgen nog in bed ligt