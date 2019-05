Must read: Handelsoorlog doet pijn

Het ultieme dokmodel

Wie gaat er opdraaien voor de kostenoverschrijdingen van de Zuidasdok? Wouter Weijand pleit voor het opzetten van een PPP. Komt die er niet, houd dan op met bouwen.

Europese fondsbeleggers stappen uit aandelen

Detlef Glow van fondsenanalist Lipper heeft de Europese fondscijfers over april binnen. Heel kort gezegd: obligaties werden gekocht, aandelen verkocht. ETF's blijven onverminderd populair. Wanneer besluiten Europese beleggers weer Europese aandelen te kopen?

Lukas Daalder verwacht herstel aandelen

"Helemaal gerust zijn we er overigens niet op -de escalatie gaat net iets te snel en net iets te fel naar onze zin -, maar we houden vooralsnog vast aan de verwachting dat een persoonlijke ontmoeting tussen Trump en Xi op de G20 vergadering van 28 en 29 juni de zaak weer in beweging zal brengen." Hier de hele column.

Rente Duitse Bund naar nieuw dieptepunt

Protectionisme maakt meer kapot dan u lief is

Martine Hafkamp vreest het einde van de vrije markt en de aandelenkoersen die daarbij horen.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De boodschap is duidelijk: pas op met Chinese banken

Het draait steeds meer om data

Nederlandse financiële dienstverleners moeten goede afspraken maken over uitwisseling financiële data. Dat is cruciaal.

Zondebok China

De VS is zelf schuld aan het eigen handelstekort.

China slaat uiteraard terug

Indiase renteverlaging?

Ook de Indiase economie heeft wat issues.

India to cut rates in June, but analysts split on if it should: Reuters poll https://t.co/AEKu2MGmdC pic.twitter.com/NytrBS09hE