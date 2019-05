Must read: Beleggers doen defensief

Must read

Nuts is de beste sector van afgelopen twaalf maanden. Plus: Hoe nu verder met Huawei, Turkije rekent op banken en EM bijna weer op nul.

Geen toekomst voor de euro?

Het uniforme monetaire beleid voor een eurozone met zulke economische verschillen, leidt vroeg of laat tot een uitbarsting. Marcel Tak denkt aan een dramatische, alternatieve oplossing: het opsplitsen van de eurozone in een gebied met twee verschillende valuta.

Nieuw idee voor fees hedgefondsen

Steve Diggle vindt dat hedgefondsmanagers te makkelijk, teveel geld verdienen, zonder dat ze daarbij risico hoeven te nemen. Hij sleutelt daarom aan alternatieven die de industrie volledig zullen veranderen.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

EM bijna weer op nul

Emerging Markets have almost given away all of their year-to-date gains! pic.twitter.com/SkAg683pMQ — jeroen blokland (@jsblokland) May 20, 2019

Actief en toch passief

De meeste actief beheerde ETF's zijn obligatie-ETF's.

Hoe nu verder?

Teflon bij IPO's

Even sprayen en op naar de volgende deal voor deze MS-topbankier.

Wat betekent het als de markt draait?

En beleggers meer in defensieve aandelen stappen. Nutsbedrijven zijn de best presterende sector over het afgelopen jaar.

Mixfondsen zijn dood. Lang leve mixfondsen!

Sinds de crisis van 2008 hebben Europese mixfondsen de wind mee. Volgens fondsanalist Detlef Glow van Lipper is dat niet meer dan logisch.

Het ging even anders

In theory, negative rates encourage people to borrow more, spend more, save less. It hasn't worked that way. https://t.co/FXm8H81VoD pic.twitter.com/IMcstxqpRK — The Wall Street Journal (@WSJ) May 20, 2019

Turkije leunt op banken om lira te beschermen

Banken in Turkije hebben van de toezichthouder de opdracht gekregen om voortaan een dag extra te nemen voor de afwikkeling van grote valutatransacties.