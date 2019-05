Must read: Aandelen blijven favoriet

Stilte voor de tweet

Professionele beleggers houden hun vertrouwen in aandelen. Het optimisme neemt wel af. Zo wordt over cash en obligaties positiever gedacht. Dat was voordat de Amerikaans-Chinese handelsoorlog opnieuw ontvlamde.

Zij de groei, wij de winst

Het opkomende marktenfonds van Capital Group belegt ook in westerse bedrijven die sterk groeien in de opkomende markten. Dat vermindert de risico's en komt het rendement duidelijk ten goede.

Techstrijd

Het handelsconflict tussen de VS en China gaat niet om handel maar om wereldwijde techdominantie. Dat laat zich niet eenvoudig oplossen. Amerikaanse longread.

Meer Chinese risico's

ABN AMRO analyseert Chinese economie

NEW - Our #China update. Higher US #tariffs would again create strong headwind. Even before higher tariffs in place, April data disappoint. We expect more stimulus, but risks are shifting to the downside again.https://t.co/0FqxLNb6ts @ABNAMROeconomen @ftchina @ftasia pic.twitter.com/llKIgCXUUQ