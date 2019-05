Must read: Goud krijgt een boost

Must read

Van de handelsoorlog en ook de cryptowinter lijkt voorbij. Plus; Fannie en Freddie verleggen grenzen en vegan trend of hype?

Europese aandelen zijn toch wel duur

Vergeleken met Amerikaanse aandelen ogen Europese aandelen aantrekkelijk. Maar, vraag is of Europese bedrijven het winstniveau van voor de crisis wel kunnen halen, aldus Andrew Clifton van T. Rowe Price.

De vijf schoonste fondsen

Morningstar heeft de vijf wereldwijde large-cap aandelenfondsen met het laagste carbonrisico op een rij gezet.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Skagen en Jupiter tippen Japanse aandelen

Was er sprake van coördinatie? Feit is dat zowel Jupiter en Skagen vandaag de aanschaf van Japanse aandelen adviseren. De reden is voor beide dezelfde: de verder verbeterende Japanse corporate governance.

Nieuwe ronde in de handelsoorlog

De VS heeft een nieuwe lijst gepubliceerd met Chinese producten die een extra 25%-heffing krijgen. Ondertussen wordt er druk gesproken over een ontmoeting tussen Xi en Trump op de G20 komende maand.

Fannie en Freddie verleggen grenzen

Hmm, hypotheekreuzen Fannie Mae en Freddie Mac lenen steeds vaker geld uit aan mensen die al dik in de schulden zitten.

Hedgefund-ETF's doen het ook niet goed

Net zo slecht als de fondsen die ze volgen.

Goud krijgt een boost

Van de nieuwe ronde in de handelsoorlog.

En de cryptowinter lijkt voorbij

Trend of hype?