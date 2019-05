Must read: Fed bezorgd om hoge schulden

Must read

Monetair gidsland Nieuw-Zeeland

Wat de centrale bankiers in Nieuw-Zeeland doen, vindt vaak navolging in de VS en in Europa. De ECB en de Fed mogen hun focus op inflatie net als bankiers in Wellington, best ook laten varen, aldus Edin Mujagic.

Beloningsstructuur financieel adviseurs moet op de schop

Adviseurs hebben hun tarieven sinds het uitbreken van de kredietcrisis veel minder verlaagd dan actieve fondsmanagers. De concurrentie van de ETF-industrie lijkt aan hen grotendeels voorbijgegaan. Hoe lang zal dat nog duren?

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Illiquiditeit heeft een prijs

Wel lastig meetbaar hoor.

Hoge schulden

De Fed maakt zich best zorgen om de hoge bedrijfsschulden, maar doet er zeer weinig aan.

Opvallend

Meer Amerikaanse bedrijven lenen geld in euro's.

Obligatie-ETF's door grens een biljoen dollar

Eind van het jaar zit er een biljoen dollar in obligatie-ETF's.

Koopmoment China

China state funds prop up stocks https://t.co/VquKz6FNl1 pic.twitter.com/8CVkU3MqYn — Bloomberg Markets (@markets) 10 mei 2019

De ultieme short

Hedgefondsmanager Russell Clark zit nu echt helemaal klaar voor een crash. Maar hij zit al sinds 2012 netto-short aandelen en verdient geld.

Daar gaat bitcoin weer