Must read: Verkoopexcuses

Zijn een teken dat de rally op zijn eind loopt. Plus; hoge Chinezen naar de VS en overwinning ANC goed voor Zuid-Afrikaanse aandelen.

AFM-beleid krijgt dictatoriale trekjes

Het AFM-beleid is gericht op cultuurverandering en verboden. Dat is nou net niet de wijze waarop een toezichthouder zou moeten optreden, aldus Marcel Tak.

Overwinning ANC goed voor Zuid-Afrikaanse aandelen

Het ANC is 25 jaar aan de macht in Zuid-Afrika. De laatste tien jaar onder Jacob Zuma waren zeker niet de beste. Analisten hopen dat de nieuwe ANC-leider Cyril Ramaphosa het beter zal doen. Voorwaarde is een grote overwinning bij de verkiezingen woensdag.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Eén Tesla-voordeel

JPMorgan cuts its Tesla expectations after the company announced a $2.4 billion funding round — but says there's one big plus to the offering https://t.co/KowYCp5DVj — Business Insider (@businessinsider) May 6, 2019

Verkoopexcuses

When people start looking for excuses to sell, it’s usually a good indicator of an exhausted rally https://t.co/XKxhCodyJg pic.twitter.com/oodJa5ltjP — Bloomberg Markets (@markets) 7 mei 2019

Chinese vicepremier toch naar de VS voor handelsgesprekken

Een mogelijke stap voorwaarts in de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. De Chinese vicepremier Liu He gaat later deze week alsnog naar Amerika voor handelsoverleg.

Komt er een wapenstilstand?

Blokland’s daily sketch: Is a truce still possible? https://t.co/ndpTNykaR6 pic.twitter.com/OwVW8ldRtv — Robeco Asset Management (@Robeco) 7 mei 2019

Risico's voor Beyond Meat

De IPO van het vegabedrijf Beyond Meat was een groot succes. Maar wat bedreigt het succes van de onderneming?

Assetmanagers worden steeds mondiger

Maar nemen ze wel een echt actieve rol in bij het hervormen van de governance bij de bedrijven waarin ze beleggen?

Lira nog lager