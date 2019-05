Must read: Wie betaalt de rekening?

Must read

Plus: Fed-beleid helpt beleggers in EM, sell in may-effect bestaat niet langer, de aangewezen kunstportefeuille, en méér.

Nieuw rentebeleid Fed geeft beleggingen in EM vleugels

Nu de Fed de rente voorlopig ongemoeid laat, kunnen de centrale banken in de opkomende markten ook de teugels laten vieren en kan het feestje voor beleggers in opkomende markten een vervolg krijgen, aldus Edin Mujagic. Ervan uitgaande natuurlijk dat de handelsoorlog niet alsnog escaleert.

Wie betaalt de importtariefrekening?

Hogere Amerikaanse importtarieven worden vooral betaald door Amerikaanse importbedrijven. Duidelijk verhaal van Reuters.

Effect hogere Trumptarieven is vooral psychologisch

What would a potential increase in US #tariffs on China goods mean for Asia? $GS Chief APAC Economist Andrew Tilton discusses what to look out for on @BloombergTV: https://t.co/AvU8HXqDx5 pic.twitter.com/at2bKCdDqo — Goldman Sachs (@GoldmanSachs) 6 mei 2019

Sell in may and go away? No way!

Dat is de boodschap van Beurs Inside van RTL Z. "In de afgelopen 15 jaar was dat effect niet waarneembaar," aldus Bob Homan van ING, die ook uitlegt waarom het effect niet langer bestaat.

Niet dat er geen gevaren zijn

'Entering the danger zone': One Wall Street expert lays out a compelling case for a stock-market meltdown in May https://t.co/2OUydQ98PO — Business Insider (@businessinsider) 5 mei 2019

Duits inflatietrauma leeft voort

Een groeiende groep economen roept Duitse regering op om meer geld uit te geven, maar die durft dat niet aan.

Looks as if Modern Monetary Theory (#MMT) has few supporters in Germany. Government debt level rising in the US while falling in Germany. By the middle of the next decade, the US debt ratio could be three times as high as the German one. pic.twitter.com/5eu9DqFip6 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 5 mei 2019

Risk-on!

Column Didier Saint-Georges van Carmignac: Sinds begin maart zien we geen reden om onze voornaamste boodschap te wijzigen: de kettingbotsing van economische vertraging en monetaire verkrapping is niet langer aan de orde. De vertraging duurt voort, maar de centrale banken hebben het gevaar geroken en hun beleid in maart verder versoepeld. Dat is prima nieuws voor aandelenbeleggers. Voor de korte termijn dan, want daarna is waakzaamheid echt wel geboden.

Jens krijgt groene licht

Het is nog onduidelijk wie Mario Draghi over een paar maanden gaat opvolgen, maar huidig Commissie-voorzitter Juncker staat niet afwijzend tegenover de Duitser Jens Weidmann als nieuwe hoogste ECB-baas. Daar zitten ze in het zuiden zeker niet op te wachten.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actief sluipt er vandoor.

Hoezo absolute return!

De Zweedse AFM deelt inmiddels boetes uit aan fondshuizen die absolute returnfondsen verkopen die geen absolute return boeken. 2018 was een dramatisch jaar voor fondsmanagers die via onnavolgbare strategieën altijd positieve resulaten beloven, maar deze niet leveren.

Alternatieve belegging: 1 miljoen in kunst

Bloomberg stelt op basis van een aantal experts een aan de muur op te hangen kunstmodelportefeuille samen.

De weg naar 1 biljoen

WSJ vertelt aan de hand van een filmpje hoe Apple, Amazon en Microsoft 1 biljoen dollar waard werden.

Is helikoptergeld toch de oplossing?

Hedgefondsmanager Ray Dalio rekent op meer sturing van de economie via het monetariseren van begrotingstekorten.

Vooral Noren rijden (met hulp van de overheid) elektrisch

Half of new cars sold in Norway are electric or hybrid https://t.co/SzSN7EWxbt #environment pic.twitter.com/bHYOVM8mGE — World Economic Forum (@wef) 5 mei 2019

Amsterdamse woningmarkt duur?

Hong Kong is the world's most expensive place to buy a home. pic.twitter.com/TPhcG6Zcyk — Yahoo Finance (@YahooFinance) 5 mei 2019

Daar gaat de koopkracht