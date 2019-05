Must read: Short Heidi

Europese yield-obligaties aantrekkelijk en goedkoop

Gematigde economische groei, weinig defaults, faciliterende centrale banken, niet al te hoge waarderingen én lage rentevergoedingen op goudgerande obligaties maken Europese high yield-obligaties koopwaardig, aldus Fidelity International en Nordea.

Bigtech-invasie in de banksector

Disruptie in de financiële sector komt niet van fintech start-ups, maar van de grote internetspelers.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Goed nieuws uit China

China’s plan to open its financial sector to the world drew positive reception from top executives attending the Milken conference this week https://t.co/4SVpaWyfY1

Meer bedrijven op de fles

Lagere winst ING

ABP haalt eigen vijfjaarsdoelstellingen duurzaamheid

ABP zit op de meeste punten, zoals CO2-uitstoot en extra geld in duurzaamheidsdoelen, al bijna op het beoogde niveau. FossielVrij vindt daarentegen dat het fonds te veel blijft leunen op olie en gas.

Kan vega de vleesmarkt ontwrichten?

Beyond Meat gaat vandaag naar de beurs, als eerste producent in de vleesvervangende industrie.

Assetmanagers superbearish over de ZFR

De Zwitserse frank is helemaal niet populair onder assetmanagers. Short Heidi.

Krijgen wij de Schotten?

"Small states flourish in the EU — witness the Republic of Ireland, which has junked the anti-British grievances and resentments that once defined its worldview.



(...) [H]ow to persuade Scotland that it still has something to gain from staying?"



https://t.co/CTV8qcGwKH