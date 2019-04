Must read: Meten met twee maten

Must read

Voorkennis mag wel in Frankrijk, hier niet. Plus de laatste werkdag van de oude Japanse keizer en de sectoren met de meeste aandeleninkopers.

De private debt-portefeuille van Janus Henderson Investors

Private debt geldt als een illiquide belegging, maar er is een levendige handel in deze bedrijfsleningen en het aanbod is groot, aldus David Milward, hoofd Secured Loans van Janus Henderson. Die diversiteit is terug te zien in hun fictieve portefeuille.

Greenspan pessimistisch over Amerikaanse economie

Alan Greenspan is pessimistisch over de Amerikaanse economie. De productiviteit in zijn land is tot een bedenkelijk niveau gezakt, wat leidt tot lagere groei. Trump maakt het met zijn populistische beleid alleen maar erger.

Arbitrage in de Zeister bossen

Hollands hedgefund TreeCap zoekt – en levert in haar jonge bestaan – stabiele rendementen door handig te manoeuvreren rond overnamebiedingen. "Het mooie van deze strategie is ook dat die prima schaalbaar is."

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Meten met twee maten

Bankier vrijuit na gebruiken voorinformatie.

In Nederland is dit strafbaar en ben je verplicht voorinformatie te melden bij de DNB. Dus als je gepakt wordt ben je gewoon de klos en terecht. Maar blijkbaar niet in Frankrijk. https://t.co/FewDNZUIG8 — Corne van Zeijl (@beursanalist) April 30, 2019

Laatste werkdag oude keizer

Japanese thank departing emperor whose era marked shift from 1980s boom https://t.co/M9FvP3eyF4 pic.twitter.com/2uFkK7i1Kh — Reuters Top News (@Reuters) April 30, 2019

Buy back-toppers

In deze sectoren zitten de meeste bedrijven die aandelen inkopen.

In de kooi

De Fed heeft markten in een duivenval gelokt.

Foutje bedankt

Een Chinees bedrijf heeft zijn cashpositie op de balans wat overdreven. 4,4 miljard dollar overdreven, om precies te zijn. Obligatie-en aandeelhouders zijn de dupe.

