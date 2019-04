Must read: Vrouwen beleggen beter

Must read

"Er wordt nog altijd te negatief over de sector gedacht"

Iris van de Looij is onlangs begonnen als algemeen directeur van Dufas, belangenvereniging van grote vermogensbeheerders in Nederland. Van de Looij is een verbinder, maar heeft ook duidelijke ideeën over waar het met de beleggingsindustrie naartoe moet. "Duurzaamheid komt in alles terug."

De smartbètamarkt groeit niet langer

Ze ziet de Europese markt voor strategic beta ETF's eruit. Lees dit nieuwe deel in Morningstar's serie over het strategic beta ETF landschap: https://t.co/1UxCDX3kmG pic.twitter.com/LUefA4vqHY — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) 29 april 2019

Fed gaat verlagen

Na de laatste Amerikaanse kwartaalcijfers rekent de obligatiemarkt volgens Marketwatch op een Amerikaanse renteverlaging. Dat denkt ook Michael Krautzberger van Blackrock, die tevens verwacht dat de ECB de rente sneller dan verwacht zal verhogen.

Japanificatie eurozone schrijdt voort

Wanneer houden we op met sparen, vraagt Edin Mujagic zich af.

Sterke dollar geselt opkomende markten

Waarom aandelen opkomende markten het ook dit jaar, ondanks een prima rally, slechter doen dan aandelen volwassen markten.

Emerging market equities are up about 13% in U.S. dollar terms, but are underperforming developed market equities by 3 percentage points: https://t.co/2y9x4FjrcM pic.twitter.com/3AbSKcaPco — J.P. Morgan Asset Management (@JPMorganAM) 28 april 2019

ABN AMRO verlaat Guernsey

Met de verkoop van ABN AMRO Channel Islands legt de bank zijn focus weer iets meer op de kernmarkten Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Of anticipeert gedeeltelijke staatbank ABN Amro op het einde van belastingparadijs Nederland?

Inderdaad, want wat als de wereld geen olie meer wil?

Overigens kan de Russische minister van economische zaken ook een adviesje gebruiken.

IMF urges Mideast oil exporters to intensify economic diversification https://t.co/EQB4uOlPsA pic.twitter.com/IrrSzqv2Ao — Reuters Top News (@Reuters) 29 april 2019

Vrouwen beleggen beter

Tenminste, dat vinden ze zelf, zo blijkt uit de beleggersbarometer van ING. Die vertelt ook dat particuliere beleggers vertrouwen hebben in de markt.

"Fransen zijn belastingmoe"

RTL Z analyseert in verhelderend filmpje de Franse economische situatie en de populariteit van de gele hesjes.

Goed beleggen is meer weten dan de anderen

Daarom wordt ook analyse van alternatieve informatie steeds belangrijker.

Financial markets are all based on having information other people don't have pic.twitter.com/k0FKQ6UxE7 — Business Insider (@businessinsider) 28 april 2019

Amerikaanse x Europese aandelen

Het rendementsverschil is wel erg groot geworden.

VIX-alert

Obligatiehuis Pimco, nooit te beroerd om een beurswaarschuwing de wereld in te sturen, vreest nieuwe handelsspanningen, made in The White House.

De toekomst is vega

WATCH: No meat, no problem. Vegan burger maker plans to raise up to $183.8 million in IPO https://t.co/4ibfv3tPOE via @ReutersTV pic.twitter.com/jJ0wFQfZuI — Reuters Top News (@Reuters) 28 april 2019

Actief versus passief beleggen

De IEX Fonds 40 Index (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) blijven dicht bij elkaar. Actief neemt iets meer afstand.