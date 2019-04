Must read: Chinese glas is halfvol

Must read

Plus: AI helpt vermogensbeheerders, junkbeleggers moeten oppassen, beetje beleggen in bitcoin is prima, en méér.

Blij met hogere inflatie? Helemaal niet!

Afgelopen maand bedroeg de inflatie in Nederland 2,8%, en daar is Edin Mujagic helemaal niet blij mee. "Oplopende inflatie is namelijk helemaal niet goed voor werknemers, bedrijven en beleggers."

China's lange mars duurt voort

Robeco's hoofdeconoom Léon Cornelissen analyseert de Chinese economie: "Wat betreft de Chinese groeivooruitzichten zie ik op dit moment het glas eerder halfvol dan halfleeg."

Vermogensbeheerders beter af met AI

Artificial Intelligence biedt volop nieuwe mogelijkheden voor vermogensbeheer, die verder gaan dan alleen kostenbeperking en efficiënter werken. Lees meer: https://t.co/4BcyRTd5WI — Deloitte Nederland (@DeloitteNL) 25 april 2019

High yieldbeleggers opgepast

"High yieldobligaties combineren de slechte eigenschappen van obligaties en aandelen." Na de recente rally zijn beleggers in junk extra kwetsbaar, schrijft Bloomberg.

Als de economie maar groeit

Columnist Joost Derks: Krijgt Trump de Fed in zijn macht?

Sein veilig?

De Amerikaanse rentecurve is niet langer invers.

1% in bitcoin

Voor de spreiding is een belegging in bitcoin geen gek idee, mits de inleg maar bescheiden is.

Olieprijs kan hoger

Oil set to extend long run of weekly gains in tense global market https://t.co/JpleOabgwP pic.twitter.com/q0saMKPor9 — Reuters Top News (@Reuters) 26 april 2019

Buffett koopt eigen aandelen

Zolang de koers van Berkshire Hathaway lager ligt dan Buffett redelijk acht, koopt hij aandelen in. De inkoopactie kan oplopen tot 100 miljard dollar. Dat komt overeen met 20% van alle aandelen.

Jeremy Grantham goes green

GMO-oprichter Jeremy Grantham adviseert beleggers over te stappen van hedgefondsen op groene beleggingen. Groene bedrijven groeien niet alleen snel, ze zijn ook een perfecte bescherming tegen economische krimp door natuurrampen.

Groot, groter, grootst

Which listed company will be the next to cross the USD 1 trillion market cap threshold? (at least until the #ARAMCO IPO that is). #AAPL #AMZN #GOOG #MSFT pic.twitter.com/c0Dd5ZUrYv — jeroen blokland (@jsblokland) 26 april 2019

Geen fusie Deutsche Bank en Commerzbank

Het samenvoegen bleek te ingewikkeld en de reorganisatiekosten zouden bijzonder hoog worden. Ook hogere eisen aan kapitaalbuffers zouden een rol hebben gespeeld. Wat nu?

Vooral wonen steeds duurder

Een groter deel van het Nederlandse inkomen gaat naar eerste levensbehoeften, en dat is atypisch in tijden van economische groei.

Actief versus passief beleggen

De IEX Fonds 40 Index (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) blijven dicht bij elkaar. Actief blijft aan kop, maar de voorsprong is nipt.

