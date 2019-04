Must read: Scherpe rally dreigt

Must read

Shortselling is even gehaat als riskant

Waarom nog shortsellen? De beleggingsstrategie levert vooral hatelijke reacties op en blijkt bovendien uiterst riskant. “Het verlies is potentieel onbeperkt.” Zeer boeiend verhaal.

Dat was de Chinese landing

Lees ook: het optimististische Chinaverhaal van Chi Lo, econoom Greater China van BNP Paribas Asset Management. “De Chinese financiële markten hebben veel potentie. De Chinese economie is inmiddels de nummer twee van de wereld, maar dat is niet terug te zien in de portefeuilles van internationale beleggers. Er is nog een hele inhaalslag te maken. China is de grootste economie ter wereld die zo sterk hervormt. Dat is de belangrijkste reden waarom ik zo positief ben.”

China’s GDP growth better than expected https://t.co/qwcQpLGYlG pic.twitter.com/kpdbk6Njes — Robeco Asset Management (@Robeco) 17 april 2019

Aandelen blijven vliegen

Want zo gaat de analyse van Ken Fisher: "Het geheim van de meewind voor aandelen heet in de VS net als in Nederland en Europa: impasse. "Aandelen uit ontwikkelde landen doen het slecht als de overheid zich ermee bemoeit, omdat wetgeving de spelregels verandert. Daardoor komen winnaars en verliezers uit de bus en wordt het nemen van risico ontmoedigd. Een impasse beperkt het risico doordat de overheid niet veel kan uitrichten, wat goed nieuws is voor aandelen." Lees hier het hele verhaal.

Larry vreest scherpe aandelenrally

Ceo Larry Fink van Blackrock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, vreest geen meltdown van de beurs maar een meltup. Reden? Er is nog zoveel geld in cash. Als dat naar de beurs gaat...

"A meltup is often defined as a sharp and unexpected rise in the price of an asset class, driven largely by a stampede of investors who are more concerned about missing out on a big up move than by improving market fundamentals. Melt-ups are often followed by sharp market setbacks."

Actief versus passief beleggen

De IEX Fonds 40 Index (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) blijven dicht bij elkaar. Actief blijft aan kop.

Waar is de beloofde volatiliteit?

Vooral de rust op de valutamarkt is volgens Lukas Daalder raadselachtig.

Voorspelde volatiliteit blijft uit, maar wat er in de valutamarkt gebeurt is wel heel erg vreemd.... https://t.co/Ys5RkGCWVa — ldaalder (@ldaalder) 17 april 2019

Goldman Sachs: Trump wint verkiezingen 2020

De sterke Amerikaanse economie maakt het voor tegenstanders lastig een tweede termijn van Trump te voorkomen. En dan is er nog iets. Voor aandelenbeleggers zou dat goed nieuws zijn, aldus Nobelprijswinnaar Robert Shiller.

Wat doet Q1?

RTL Z over de (Nederlandse) eerste kwartaalcijfers. Filmpje.

ABN AMRO vreest een handelsoorlog met de VS

Van handelsoorlog naar handelsoverleg? De EU en Japan lijken, in navolging van China, handelsoverleg met de VS te willen voeren. Is escalatie uit de lucht. Lees er over in de Macro Weekly van @nickkounis https://t.co/XJJAFBwqjC pic.twitter.com/Fg32e0TdU7 — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) 15 april 2019

De vier beleggingslessen van het Orakel van Boston. Wie?

ING verhuist naar Duitsland?