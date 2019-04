Must read: Dit kost Brexit Britse bedrijven

Must read

Hoe HSBC, RBS en AstraZeneca diep in de buidel tasten. Plus; waarom komen er niet meer fintechs naar de beurs en de Fed inzet van politieke partijen.

China is nu verplichte kost

Chinese aandelen en obligaties zijn verplichte kost voor beleggers wereldwijd, net als de spinazie die ik vroeger van mijn moeder moest eten. Alleen betwijfel ik of Chinese kost voor iedereen even gezond is, schrijft Mary Pieterse-Bloem.

In crisistijd is liquiditeit veel belangrijker

In crisistijd moeten beleggers vaker terugvallen op hun vermogen. Daarmee neemt het belang van liquiditeit sterk toe.

Actief versus passief beleggen

De IEX Fonds 40 Index (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) doen nog steeds haasje over qua rendement.

Geen harde Brexit

De Britse Independent zegt dat de UK per direct alle voorbereidingen op een harde Brexit heeft gestopt. — Corne van Zeijl (@beursanalist) April 12, 2019

Dit kost Brexit Britse bedrijven

HSBC, RBS en AstraZeneca tasten diep in de buidel.

Het is de omgekeerde wereld

Market "madness" sees Greek bond yields fall below U.S. https://t.co/FjcV9HChIV — Bloomberg (@business) April 12, 2019

AFM: Keuzevrijheid niet goed vormgegeven bij variabele dc-uitkeringen Verzekeraars bakenen hun doelgroep bij variabele uitkeringsproducten onvoldoende af, concludeert de AFM na onderzoek. Bij keuzevrijheid in het nieuwe stelsel zijn daarom voldoende waarborgen nodig.

Waarom komen er niet meer fintechs naar de beurs?

Er zijn genoeg zogenoemde unicorns.

Wordt de Fed inzet van een partijenstrijd?

How the Federal Reserve could become a partisan weapon https://t.co/cWdAro256v — Real Time Economics (@WSJecon) April 12, 2019

Chinezen moeten stapje terug doen