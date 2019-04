Must read: Allemaal in de olie

Must read

ECB zit in de wachtstand

Als 2020 of 2021 een recessiejaar wordt, wil geen enkele centrale bank herstel na een recessie met renteverhogingen in de kiem wil smoren, en dan duurt het tot voorjaar 2023 voordat de nieuwe ECB-president de rente zal verhogen naar 0,25%, aldus Edin Mujagic.

Kempen Global High Dividend Fund: Op jacht naar dividend

Volgens Kempen zijn de waarderingen van wereldwijde aandelen per saldo aan de hoge kant. Voor het Kempen Global High Dividend Fund draait echter alles om dividend. “De resultaten bewijzen dat onze dividendstrategie in de meeste marktomstandigheden blijkt te werken.”

Lipper Fund Awards: ASR Euro Staatsobligatie Fonds

Het ASR Euro Staatsobligatie Fonds belegt hoofdzakelijk in overheidsobligaties binnen de Europese Monetaire Unie. Top-down wordt gebruik wordt gemaakt van macro-economische analyses om te anticiperen op rente-, curve-, inflatie- en creditspreadbewegingen. Bottom-up wordt bepaald welke individuele obligaties interessant zijn.

Brexit weer uitgesteld

European Union leaders give Theresa May a new #Brexit deadline of Oct. 31, four months longer than the prime minister asked for https://t.co/OiqrVT20jM pic.twitter.com/LLlBW2rXDC — Reuters Top News (@Reuters) 11 april 2019

Wel meer beleggingen in het VK

Flows into UK equity funds turned positive in March for the first time in months, suggesting investors may finally be looking past the country’s Brexit turmoil and hunting bargains in unloved stocks https://t.co/uIGqHbCGuj — Financial News (@FinancialNews) 11 april 2019

Actief versus passief beleggen

De IEX Fonds 40 Index (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) doen nog steeds haasje over qua rendement.

Japanners stappen uit buitenlandse obligaties

Japanese investors offloaded the most overseas bonds since August last week https://t.co/8hS0ZieU6v pic.twitter.com/F6w8JuK0UC — Bloomberg (@business) 11 april 2019

VC-beleggers zijn helemaal niet zo contrair als ze zeggen

Kijk maar eens wie er rijk geworden zijn van Lyft. Dezelfde bekende namen.

Nee, het is niet die dure koffie die uw pensioenplan verpest

Als u daar al afhankelijk van bent, is er iets goed mis met uw plan.

Olie is weer in vogue