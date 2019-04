Must read: China klimt uit dal

Must read

Robeco wint belangrijkste Lipper Fund Award

Volgens Peter Ferket van Robeco wordt het fondsenhuis met de Lipper Group Award Overall Large beloond voor de unieke manier waarop het fundamenteel, kwantitatief én duurzaamheidsonderzoek integreert.

Waarom factortimen wel zin heeft

Door op het juiste moment in de conjunctuurcyclus de goede factor te kiezen, kan wel degelijk outperformance worden behaald, zo bewijzen twee studies.

China klimt uit dal

China's economy is finding its feet after a rocky start to the year, analysts say https://t.co/2znURemru3 — Bloomberg Markets (@markets) 10 april 2019

Gevalletje speltheorie

Waarom beleggers straks geld toe krijgen als zij hun geld in beleggingsfondsen steken.

Invesco: Tijd om risico af te bouwen

Een recessie staat nog niet voor de deur, maar het is wel iets waar beleggers volgens Invesco op moeten voorsorteren. De vermogensbeheerder ziet naast Japanse aandelen nog drie beleggingscategorieën die kansrijk én defensief zijn.

Actief versus passief beleggen

De IEX Fonds 40 Index (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) ontlopen elkaar weinig.

De ene multifactor-ETF is de andere niet

Invulling en rendement lopen flink uiteen, wat leidt tot een mooi plaatje.

De grote beursgevolgen van klimaatverandering

Fossiele energiemaatschappijen gaan bijvoorbeeld door het putje. "Companies in the oil and gas sector, including large groups such as Shell, BP and Exxon, could lose 95% of their value by 2050 if governments take action to limit global warming to 2 degrees Celsius, according to new analysis."

Laatste Brexitnieuws: Jaar extra uitstel?



The EU is set to grant the UK another #Brexit extension, but how long? Donald Tusk is thinking one year https://t.co/Je9Q6xyMgv — POLITICO Europe (@POLITICOEurope) 10 april 2019

De Zuidas vindt het allemaal prima

Verwachting x werkelijkheid

Lange column Larry Swedroe: Waarom toekomstige beleggingsrendementen zo moeilijk zijn te bepalen, en hoe beleggers met deze onzekerheid om zouden moeten gaan. Belangwekkend.

Nog meer regels

Compliance-afdelingen van financiële instellingen zullen het de komende jaren bepaald niet eenvoudiger krijgen. Naar verwachting krijgt de sector tot 2021 te maken met 374 nieuwe wetten en regels. Dat blijkt uit het rapport Ready for Digital Regulation? van JWG, specialist op het gebied van financiële regelgeving. Na 2021 zal de toename alleen nog maar verder versnellen.

VS maalt niet langer om schuld

Martine Hafkamp over de nieuwe economische wind in de VS.

Tekenen van afkoeling huizenmarkt