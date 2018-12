Must read: Hedgefondsen slaan plank mis

Must read

Novemberrendementen waren niet best. Plus 11% meer beleggende huishoudens in 2018 en cash is king onder de kerstboom.

Actieve obligatiefondsen verslaan de index wel

Aandelen-ETF's veroveren steeds meer marktaandeel omdat ze beter presteren dan actief beheerde aandelenfondsen. Bij obligaties ligt dat anders. Hier zijn het de actieve fondsmanagers die beter scoren.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -3,29% (ytd)

Rendement Index 20+: -0,88% (ytd)

Ohh ohh

A top executive and daughter of the founder of the Chinese tech giant Huawei was arrested in Canada at the request of the U.S., a move likely to escalate tensions with China https://t.co/puyJrLdvVY — The New York Times (@nytimes) 6 december 2018

Tot zover de wapenstilstand?

"The U.S.-#China relationship arguably is more strained now than at any point since the normalization of relations in 1979." https://t.co/mGhZJhgAoV via @BrookingsInst — Pedro Nicolaci da Costa (@pdacosta) 6 december 2018

Nederland telt in 2018 1.540.000 beleggende huishoudens (+11%)

De Nederlandse markt van particuliere beleggers vertoonde in 2017 al een onstuimige groei, mede dankzij een alsmaar dalende spaarrente en een beursklimaat dat geen grote schommelingen vertoonde. In 2018 is de volatiliteit weliswaar fors toegenomen, maar de rente op spaarrekeningen blijft historisch laag (in reële termen zelfs negatief), en dat mist zijn uitwerking niet. Er zijn netto circa 150.000 beleggende huishoudens bijgekomen dit jaar en dat is tamelijk uniek. Want sinds eind jaren ‘90 hebben we niet meer gezien dat het aantal beleggers drie jaar achtereen toenam. Dit blijkt uit Retail Investor, het jaarlijkse onderzoek van Kantar TNS.

Omgekeerde curve

Wijst een omgekeerde rentecurve echt op een aanstaande recessie?

Nieuw tijdperk beleggingsfondsen

Ja, actief beheerde beleggingsfonden zijn heel succesvol geweest de afgelopen jaren, maar let vooral op de geldstroom. Uit Amerikaanse fondsen stroomt veel geld weg.

Hedgefondsen slaan plank mis

Hedge fund industry’s big guns misfired in November https://t.co/1A4VbhOOyb — Katie Martin (@katie_martin_fx) 6 december 2018

Auw

Ouch! German #DAX Index falls below 11000, lowest level in two years, down 19% from its high in January, close to bear market. pic.twitter.com/pkTaAJ1ohd — jeroen blokland (@jsblokland) 6 december 2018

Cash is king onder de boom